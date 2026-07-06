El caso del delantero de Estados Unidos marcó un precedente y ahora el resto de los equipos busca sacar provecho de la situación.

Un verdadero escándalo se desató en el Mundial 2026 cuando el Comité Disciplinario de la FIFA decidió dar marcha atrás con la sanción a Folarin Balogun por haber recibido una tarjeta roja en Estados Unidos vs. Bosnia.

De esta manera, el delantero no cumplirá la fecha de suspensión reglamentaria y estará disponible para los dirigidos por Mauricio Pochettino este lunes ante Bélgica por los octavos de final.

La decisión del organismo presidido por Gianni Infantino generó revuelo entre las selecciones europeas y la UEFA. Sin ir más lejos, Francia elevó este lunes un pedido formal para que se le retiren las tarjetas vistas ante Paraguay, sobre todo la de Michael Olise.

El delantero de Bayern Múnich, una de las principales figuras de los galos, fue amonestado en un cruce con Matías Galarza Fonda. De recibir una nueva tarjeta, se perderá un hipotético cruce de semifinales, algo que ocurre al recibir dos amarillas antes de que se limpien a partir de esa instancia.

Michael Olise, delantero de Francia. (Foto: Getty)

Guy Stephan, asistente de Didier Deschamps, confirmó que no solo buscarán que se retire la amonestación a Olise, sino también las de Bradley Barcola y Manu Koné, que también las recibieron en el choque ante los guaraníes.

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Francia enfrentará a Marruecos en cuartos de final

Tras dejar en el camino a Paraguay en un áspero encuentro, el finalista en las últimas dos ediciones del Mundial tendrá otro choque fuerte en su pelea por conquistar una nueva corona. Será el jueves 9 de julio ante Marruecos a las 17, hora argentina, en el Gillette Stadium de Boston.

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