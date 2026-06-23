Snus, la sustancia prohibida que desató la polémica con Michael Olise en pleno Mundial

Todo surgió a raíz de un frasco de snus que vio junto a sus botines. Y la sustancia está prohibida en buena parte de Europa.

Francia sigue brillando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde se clasificó a los 16avos de final tras la goleada sobre Irak, donde Kylian Mbappé, en dos ocasiones, y Ousmane Dembélé anotaron los tantos. Pero más allá de lo deportivo, se desató una enorme polémica que envuelve a Michael Olise, el otro extremo.

El futbolista de Bayern Múnich comparte el tridente ofensivo con Kiki y Dembélé, es una de las piezas que no pueden faltar en el esquema de Didier Deschamps y está destinado a ser más que determinante en la competencia. Sin embargo, su portación de snus generó un sinfín de críticas a favor y en contra que lo metieron en el ojo del huracán.

Por medio de las redes sociales, se difundió una imagen de su casillero dentro del vestuario del Lincoln Financial Field, situado en Philadelphia, donde Les Bleus golearon a los iraquíes, en la que se observa un frasco de snus entre sus pertenencias.

Es un tabaco húmedo de origen sueco, que no genera humo pero que de igual forma contiene nicotina. Su consumo se da mediante la colocación de la bolsita blanca que lo contiene, en la boca entre el labio y la encía durante varios minutos, hasta que se absorbe.

El casillero de Michael Olise.

El pequeño frasco identificado como snus aparece al lado de un neceser, sus botines y la indumentaria para disputar el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo I de la cita mundialista. Y la gran controversia se desató en gran parte porque su expendio está prohibido en Francia y Alemania -donde juega a nivel clubes-, como así también en gran parte de los países que conforman la Unión Europea.

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Olise no es el primer futbolista al que se lo vio con esta sustancia, ya que en 2018, previo a la disputa de un amistoso entre Inglaterra e Italia, el delantero británico Jamie Vardy fue visto con una caja de snus. Ahora bien, ¿puede tener un conflicto legal?

Dentro de los países donde su comercialización está prohibida, por lo general, se confisca el producto si es descubierto por las autoridades. Cabe destacar que en la mayoría de los lugares, el simple hecho de poseer snus para consumo personal no conlleva cargos penales, aunque la situación varía drásticamente según la región. En países de la Unión Europea, donde la venta está prohibida excepto en Suecia, las aduanas o policías limitan sus acciones a destruir el producto o aplicar una sanción económica si consideran que se está introduciendo por encima de los límites permitidos para el uso personal.

Michael Olise, delantero de Bayern Múnich. (Marco Luzzani/Getty Images)

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