Salió campeón con River y ahora propuso una curiosa modificación para hacer más dinámico al fútbol

El fútbol es un deporte en permanente evolución. En los últimos años se realizaron diversos cambios importantes que fueron determinantes, como por ejemplo la implementación del VAR o la posibilidad de hacer cinco cambios en un mismo partido, por poner algunos ejemplos. Ahora se analiza modificar la posición adelantada, mediante una opción que sugirió Arsene Wenger. Manuel Pellegrini, con pasado en River y San Lorenzo en el fútbol argentino, se refirió a ese tema y propuso otra norma que podría hacer al fútbol más dinámico.

El Ingeniero, actual entrenador de Real Betis, fue consultado en la conferencia posterior al duelo entre su equipo y Olympique de Lyon sobre la nueva regla que se estudia para determinar la posición adelantada, en la que un jugador quedará adelantado si todo su cuerpo está más adelante que su rival y no como ahora que alcanza con cualquier parte del cuerpo con el que la pelota sea jugable.

Pellegini fue tajante y dijo: “Es algo difícil de dar una opinión. Creo que la ley del fuera de juego, para mí, en este momento es correcta. Y con el VAR se tiene muchísima más facilidad para no equivocarse. Se va a empezar a ver si es el cuerpo completo, si no… Creo que es meterse en problemas”.

La norma que propone Pellegrini

“Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que lo están mirando, pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámica, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”, afirmó Pellegrini.

Manuel Pellegrini. (Foto: Getty).

El sueño de dirigir a la Selección de Chile en un Mundial

Por otro lado, Pellegini dijo: “Lo he dicho siempre, que a mí me gustaría dirigir en mi carrera a la selección chilena e un Mundial. Es una experiencia importante, tanto por ser mi país como por ser un Mundial, pero no estoy más cerca de Chile y lejos del Betis, ni al revés tampoco”.

Publicidad

Publicidad

ver también El chileno Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, se quiere deshacer de uno de los argentinos

El paso de Manuel Pellegrini por River

Tras la salida de Ramón Díaz a mediados de 2002, River fue a la carga por Manuel Pellegrini, que había tenido un muy buen paso por San Lorenzo como entrenador. El Ingeniero asumió en 2002 y permaneció en el club hasta fines de 2003, en ese tiempo fue campeón del Clausura 2003 y llegó a la final de la Copa Sudamericana de aquel año, pero cayó inesperadamente ante Cienciano y luego de eso se marchó.

DATOS CLAVE