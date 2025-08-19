Chimy Avila se convirtió en el principal foco de las críticas tras el empate de este lunes (por la noche de España) con el Elche (por la primera jornada de LaLiga 2025/2026), principalmente, por dos acciones decisivas, las cuales provocaron que tanto puertas adentro del club como los hinchas exigieran su salida inmediata del Real Betis.

Según Estadio Deportivo, medio de la ciudad de Sevilla, la ”situación es insostenible” para varios futbolista, entre ellos el argentino, luego del 1 a 1 en el Estadio Martínez Valero con el equipo recientemente ascendido, en lo que fue el estreno en el campeonato de la primera división.

Al respecto, Manuel Pellegrini, quien además también fue criticado por sus decisiones con los cambios durante el encuentro, habría sido claro por estas horas con la directiva del Real Betis en cuanto a Chimy Ávila. En concreto, el ex San Lorenzo encabeza la lista de jugadores prescindibles, por lo que se le busca un destino en lo que resta del libro de pases (cierra el próximo primero de septiembre).

La actuación de Chimy Avila vs. Elche sentenció su proceso en el Real Betis

Resulta que el rosarino (que se sumó al club de la ciudad de Sevilla a mediados del 2023), que ya venía siendo mirado de costado por lo que fue su última temporada, ingresó a los 70 minutos del partido que el Real Betis iba ganando 1 a 0 (gracias al gol de Aitor Ruibal), en lugar de Rodrigo Riquelme. Y en tan solo 20 minutos se cargó de críticas.

Los hinchas le reprochan especialmente dos acciones que pudieron cambiar el resultado del partido. A los cinco minutos de haber ingresado, el delantero desperdició una situación en ataque tras una asistencias de Giovanni Lo Celso que pudo convertirse en el 0-2, a pocos minutos del pitido final.

Pero la paciencia que le tenían se acabó en el gol del empate del Elche, puntualmente, por la pasividad que mostró mientras los futbolistas locales combinaban en busca de un hueco en la defensa. Y es que Chimy abandonó la marca en la secuencia del 1-1 marcado por Germán Valera.

