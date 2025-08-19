Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

El chileno Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, se quiere deshacer de uno de los argentinos

El empate 1 a 1 con el Elche marcó el fin de uno de los futbolistas del elenco bético.

Por Germán Carrara

Manuel Pellegrini informó a la dirigencia del Real Betis para notificarles que prescindirá del Chimy Ávila.
Manuel Pellegrini informó a la dirigencia del Real Betis para notificarles que prescindirá del Chimy Ávila.

Chimy Avila se convirtió en el principal foco de las críticas tras el empate de este lunes (por la noche de España) con el Elche (por la primera jornada de LaLiga 2025/2026), principalmente, por dos acciones decisivas, las cuales provocaron que tanto puertas adentro del club como los hinchas exigieran su salida inmediata del Real Betis.

Según Estadio Deportivo, medio de la ciudad de Sevilla, la ”situación es insostenible” para varios futbolista, entre ellos el argentino, luego del 1 a 1 en el Estadio Martínez Valero con el equipo recientemente ascendido, en lo que fue el estreno en el campeonato de la primera división.

Al respecto, Manuel Pellegrini, quien además también fue criticado por sus decisiones con los cambios durante el encuentro, habría sido claro por estas horas con la directiva del Real Betis en cuanto a Chimy Ávila. En concreto, el ex San Lorenzo encabeza la lista de jugadores prescindibles, por lo que se le busca un destino en lo que resta del libro de pases (cierra el próximo primero de septiembre).

La actuación de Chimy Avila vs. Elche sentenció su proceso en el Real Betis

Resulta que el rosarino (que se sumó al club de la ciudad de Sevilla a mediados del 2023), que ya venía siendo mirado de costado por lo que fue su última temporada, ingresó a los 70 minutos del partido que el Real Betis iba ganando 1 a 0 (gracias al gol de Aitor Ruibal), en lugar de Rodrigo Riquelme. Y en tan solo 20 minutos se cargó de críticas.

Los hinchas le reprochan especialmente dos acciones que pudieron cambiar el resultado del partido. A los cinco minutos de haber ingresado, el delantero desperdició una situación en ataque tras una asistencias de Giovanni Lo Celso que pudo convertirse en el 0-2, a pocos minutos del pitido final.

Pero la paciencia que le tenían se acabó en el gol del empate del Elche, puntualmente, por la pasividad que mostró mientras los futbolistas locales combinaban en busca de un hueco en la defensa. Y es que Chimy abandonó la marca en la secuencia del 1-1 marcado por Germán Valera.

Publicidad
Federico Redondo: ”Mi papá fue el mejor de la historia en su puesto”

ver también

Federico Redondo: ”Mi papá fue el mejor de la historia en su puesto”

Revelan las posiciones en las que Xabi Alonso piensa utilizar a Franco Mastantuono

ver también

Revelan las posiciones en las que Xabi Alonso piensa utilizar a Franco Mastantuono

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Sacó campeón a River, dirige en Europa y podría ser el DT de Brasil
Fútbol Sudamericano

Sacó campeón a River, dirige en Europa y podría ser el DT de Brasil

Fue campeón con River, dirigió a Riquelme y suena como candidato a ser DT del Borussia Dortmund
Fútbol europeo

Fue campeón con River, dirigió a Riquelme y suena como candidato a ser DT del Borussia Dortmund

Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5
Fútbol Argentino

Con Boca y River en la Libertadores, así está la tabla anual tras la fecha 5

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025
Offside

De qué equipo son hinchas los integrantes del jurado de La Voz Argentina 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo