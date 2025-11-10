Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Sin permiso del Barcelona? Revelan detalles de la visita secreta de Lionel Messi al Camp Nou

El Barça se sumó a las reacciones que provocó la visita de Leo al Camp Nou en la madrugada del 10 de noviembre.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
El FC Barcelona reaccionó a la visita inesperada de Lionel Messi al Camp Nou este lunes 10 de noviembre.
El FC Barcelona reaccionó a la visita inesperada de Lionel Messi al Camp Nou este lunes 10 de noviembre.

Lionel Messi sacudió la actualidad deportiva al realizar una publicación en su cuenta de Instagram, con la que exhibió que tuvo una visita fugaz por el Camp Nou en la medianoche entre el domingo 9 y lunes 10 de noviembre, justo antes de sumarse a la concentración de la Selección Argentina en la ciudad española de Alicante.

”Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió Leo en la descripción del posteo que incluye cinco imágenes y un video, tanto de su recorrido por las afueras como por el campo de juego del recinto blaugrana.

Tanto el acto de su visita como sus palabras provocaron la repercusión de los medios de comunicación del mundo y del propio FC Barcelona que, evidentemente, no estaba al tanto de la intención de Lionel Messi de conocer las nuevas instalaciones del Camp Nou (todavía en plena reforma de su ampliación a 105 mil localidades).

De hecho, el club azulgrana solo replicó en sus redes sociales una de las fotos que se sacó el capitán de la Selección Argentina, otra evidencia de que no estaban preparados para semejante acontecimiento, pues en época de redes sociales, por lo general, un club como el Barça no perdería la oportunidad para realizar un contenido mucho más adaptado.

La publicación del Barcelona sobre la visita de Leo Messi al Camp Nou.

La publicación del Barcelona sobre la visita de Leo Messi al Camp Nou.

En Cataluña insisten en que Barcelona no sabía de la visita de Lionel Messi

La imagen de Leo Messi en el Camp Nou desató un gran misterio sobre cómo accedió al estadio del FC Barcelona sin previo aviso. Según Mundo Deportivo el entorno de Messi aseguró que el futbolista del Inter Miami entró a las instalaciones del inmueble al filo de la medianoche del domingo. Se trató de una iniciativa relámpago del jugador. El objetivo era simplemente ver de cerca el estado de las instalaciones en el que triunfó como culé, sin contactar ni pedir permiso o avisar a nadie de la entidad barcelonista.

Publicidad
Lionel Messi sorprende al visitar el Camp Nou y abre la puerta a un regreso al Barcelona: “Para despedirme como jugador”

ver también

Lionel Messi sorprende al visitar el Camp Nou y abre la puerta a un regreso al Barcelona: “Para despedirme como jugador”

Atlético de Madrid: Diego Simeone molesto por la amarilla a Nahuel Molina: ”A Vinícius no se la sacás”

ver también

Atlético de Madrid: Diego Simeone molesto por la amarilla a Nahuel Molina: ”A Vinícius no se la sacás”

Incluso, la publicación de las fotos por parte de Messi en su cuenta de Instagram tomó por sorpresa al club. Ante el revuelo mediático, el FC Barcelona ofreció una versión oficial a los medios casi dos horas después del posteo, asegurando que Leo se presentó en el estadio y solicitó el acceso al personal de seguridad de Limak (la constructora), quien trasladó la consulta a las autoridades del Barça.

En síntesis

  • Lionel Messi visitó el Camp Nou en la medianoche del 9 al 10 de noviembre.
  • El FC Barcelona no estaba al tanto de la visita de Lionel Messi a las nuevas instalaciones.
  • El club ofreció una versión oficial dos horas después del posteo del jugador en Instagram.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Messi sorprende al visitar el Camp Nou y abre la puerta a un regreso al Barcelona
Lionel Messi

Messi sorprende al visitar el Camp Nou y abre la puerta a un regreso al Barcelona

Laporta: ''Mi relación con Messi se estropeó un poco''
Lionel Messi

Laporta: ''Mi relación con Messi se estropeó un poco''

En España aseguran que Messi podría ser parte de las elecciones en Barcelona
Lionel Messi

En España aseguran que Messi podría ser parte de las elecciones en Barcelona

¡Impresionante! El astrólogo de Boca acertó el resultado del Superclásico
Boca Juniors

¡Impresionante! El astrólogo de Boca acertó el resultado del Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo