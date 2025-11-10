Lionel Messi sorprende al visitar el Camp Nou y abre la puerta a un regreso al Barcelona: “Para despedirme como jugador”

Lionel Messi se dio una vuelta por Barcelona en la madrugada de este lunes 10 de noviembre antes de dirigirse a la ciudad de Alicante en donde se estarán produciendo los entrenamientos de la Selección Argentina en la previa de su amistoso con Angola en Luanda (viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de noviembre de la capital del país africano).

La Pulga todavía no conocía las nuevas instalaciones del recinto blaugrana, el cual está inmerso desde hace largos meses en una reforma que busca instalarlo como el estadio más moderno y de mayor capacidad de Europa (105 mil espectadores, cantidad con la que pretende pelear con el Santiago Bernabéu la Final del Mundial 2030).

Al respecto de su sorpresiva visita, el propio Lionel Messi publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que se lo ve recorriendo las calles aledañas y entrando hasta el campo de juego con una visible sonrisa que le detonaba la alegría por haber retornado al lugar en el que se erigió como una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

De hecho, el propio Leo puso en palabras lo que fue para él este escueto momento en la Ciudad Condal. ”Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió en la descripción del posteo en su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo. Además, le abrió la puerta a la chance de regresar como futbolista, con lo cual dio lugar a todo tipo de especulaciones y de planificaciones a raíz de su futuro tanto en el Inter Miami como en la Selección Argentina: ”Ojalá algún día pueda volver y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami

El pasado 24 de octubre Lionel Messi e Inter Miami anunciaron en conjunto, a través de sus respectivas cuentas de redes sociales, la extensión del vínculo (que los unió a mediados del 2023) hasta fines del 2028, momento en el que el rosarino tendrá más de 41 años.

Tal firma, al mismo tiempo, de alguna forma, lo arrimó a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a la cual aún no quiso confirmar su presencia. Sin embargo, no solo se lo ve en condiciones físicas, sino también futbolísticas -viene siendo la máxima figura de su equipo, al que clasificó recientemente a la Semifinal de los Play Off de la Conferencia Este de la MLS 2025-, por lo que el ok a Lionel Scaloni solo parece ser una cuestión de tiempo.

En ese mismo sentido, y teniendo en cuenta el deseo que él mismo hizo público este lunes 10 de noviembre de volver como futbolista a Barcelona, se empieza a tejer una red de elucubraciones en torno a lo que puede ser ver a Leo, ya de 42 años, nuevamente con la camiseta blaugrana.

