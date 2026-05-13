Un hombre violó una orden de alejamiento, atacó a Lucas Torreira y terminó detenido: quién era y qué antecedentes tenía

El agresor tenía prohibido acercarse al futbolista porque está "obsesionado" con su pareja, de acuerdo a lo informado por medios turcos y uruguayos. Su agencia de representación emitió un comunicado.

Lucas Torreira fue víctima de un ataque en Estambul, Turquía. Un hombre golpeó al futbolista de Galatasaray, mientras este aprovechaba para sacarse fotos con un aficionado dentro de un centro comercial. El hecho ocurrió en una salida junto con Ipek Birol, su pareja.

Todo sucedió en el barrio de Kasimpasa, frente a una cafetería. El agresor, de 32 años, comenzó a insultarlo y luego le propinó un golpe. Medios turcos y uruguayos confirmaron que el atacante tenía una orden de alejamiento previa hacia el deportista por estar “obsecionado” con su pareja y celoso de él.

Tras intentar huir a bordo de un taxi, el hombre fue detenido por los efectivos policiales de la zona. Aseguran que tenía antecedentes por “lesiones intencionadas“. Luego de que el uruguayo presentara la denuncia formal, el agresor permanece bajo custodia.

Torreira se fotografiaba con un fanático. De fondo, el agresor.

El parte médico de Torreira indica que apenas sufrió un enrojecimiento y una leve hinchazón entre la ceja y el ojo izquierdo. Por fortuna, la situación no pasó a mayores y no le generó consecuencias graves al internacional charrúa.

Quién es Ipek Birol, la pareja de Lucas Torreira

En Turquía aseguran que el atacante tenía como “amor platónico” a Ipek Birol, pareja de Lucas Torreira. Se trata de una tenista turca, que entre 2012 y 2016 participó en torneos WTA e ITF, habiendo formado parte del ranking mundial en ambas categorías.

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La novia del jugador uruguayo supo trabajar dentro del staff de Eczacibasi Spor Kulübü, un club deportivo muy importante en Turquía. Además, tuvo vínculos laborales con Galatasaray y fue ahí cuando ambos se conocieron.

El comunicado de la agencia de representación de Lucas Torreira

Ipek Birol, la pareja de Lucas Torreira. (Foto: @ipekbirol)

Bentancourtplayers, agencia que representa al jugador, se pronunció al respecto con un comunicado: “Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”.

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“Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”, completó.

En síntesis