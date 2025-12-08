La polémica decisión de Claudio Úbeda con los jugadores de Boca tras la eliminación ante Racing del Torneo Clausura 2025

En la tarde-noche del domingo, Boca perdió 1-0 ante Racing y fue eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Con gol de Adrián Martínez y envuelto en una nueva polémica por la inesperada salida de Exequiel Zeballos que era el mejor de la cancha, el Xeneize llegó al cierre de su temporada y volverá a ver una final desde afuera. En ese contexto, Claudio Úbeda tomó una decisión…

No era descabellado que la Academia pueda dejar en el camino al conjunto de la ribera, pero la cuestión estuvo en el desarrollo. Cuando pasaba poco, pero con un imparable que no hacía más que provocar peligro y generar amonestaciones en rivales, el entrenador optó por reemplazar al Changuito. Apenas segundos más tarde, llegó el gol de Maravilla y la historia es la ya conocida.

Lo cierto es que, contra todo pronóstico, Úbeda le dio el lunes libre al plantel de Boca. Tras la eliminación ante Racing en La Bombonera, el DT determinó que los jugadores debían ser licenciados durante el día siguiente a la derrota y este martes volverán a entrenar. Esta polémica e inesperada resolución en medio de un clima adverso, realmente llamó la atención de todos en el ambiente.

Los jugadores de Boca tras la eliminación ante Racing. (Getty Images)

De esta manera, con el claro objetivo de que los futbolistas puedan digerir lo acontecido contra la Academia que significó el cierre de una temporada pésima para Boca, el líder del cuerpo técnico tomó dicha decisión. Así las cosas, durante el martes los jugadores se volverán a ver las caras con Úbeda y sus principales colaboradores en el predio que la institución posee en Ezeiza.

Con su continuidad como incertidumbre, todo indica que después del martes quedarían licenciados para tomarse vacaciones durante varios días. De cara a la próxima temporada y todavía con fecha a confirmar, el Xeneize realizará la pretemporada en Boca Predio, tal como ocurrió en los últimos años desde que Juan Román Riquelme regresó a Brandsen 805 como dirigente.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca durante el duelo ante Racing.

En definitiva, con un Úbeda que aún no ratificó su permanencia en el cargo que heredó hace algunas semanas, en Boca transitan horas oscuras. De hecho, en la conferencia de prensa post partido, el entrenador se confesó y manifestó: “Lo lógico es que vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente que hablaremos con Román y Chelo de todo lo que viene por delante“.

