Este martes 11 de octubre se terminará de conocer la conformación del Reducido para el ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino.

Belgrano, campeón del certamen, ya obtuvo el título y el ascenso a la máxima categoría. Quien salga segundo, por su parte, avanzará directamente a las semifinales, mientras que el tercero irá directo a cuartos de final.

Por el momento, los equipos que luchan entre el 2°, 3° y 4° puesto son: Instituto (65), Gimnasia de Mendoza (64) y San Martín de Tucumán (63).

Del 2° al 12°, entonces, se enfrentarán en una serie eliminatoria, que acabará en una final para definir el segundo ascenso a Primera.

OCTAVOS DE FINAL

4° vs. 13°

5° vs. 12°

6° vs. 11°

7° vs. 10°

8° vs. 9°

Resultados EN VIVO de la última fecha de la Primera Nacional:

Tabla de posiciones EN VIVO de la Primera Nacional: