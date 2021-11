La Primera Nacional vivió una definición apasionante durante el desarrollo de la última fecha de la fase regular. En este escenario, se conocieron a los seis equipos que obtuvieron la clasificación hacia el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional y, en consonancia, se confirmaron los cruces correspondientes a las llaves de los cuartos de final.

Teniendo en cuenta las posiciones de la Zona A y B, los emparejamientos a doble partido de la primera fase del Playoff por el segundo boleto hacia la máxima categoría del fútbol argentino serán: Deportivo Morón vs. Quilmes; San Martin de Tucumán vs. Ferro; e Independiente Rivadavia vs. Almirante Brown.

En caso de empate en los resultados globales, las series se resolverán mediante la definición por penales para determinar a los clasificados hacia la siguiente ronda. Luego, el perdedor de la final por el primer ascenso se sumará a la segunda instancia del Reducido.

Primera Nacional: ¿cuándo se juegan los cuartos de final del Reducido?

Los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional se disputarán entre el lunes 22 y el sábado 27 de noviembre. Los horarios de los compromisos aún no fueron confirmados.

Lunes 22 de noviembre - Ida - Cuartos de final

Deportivo Morón vs. Quilmes - Estadio Nuevo Francisco Urbano

San Martín de Tucumán vs. Ferro - Estadio La Ciudadela

Independiente Rivadavia vs. Almirante Brown - Estadio Bautista Gargantini

Sábado 27 de noviembre - Vuelta - Cuartos de final

Quilmes vs. Deportivo Morón - Estadio José Luis Meiszner

Ferro vs. San Martín de Tucumán - Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri

Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia - Estadio Fragata Presidente Sarmiento

Primera Nacional: ¿quiénes juegan la final por el primer ascenso?

La final por el primer ascenso hacia la Liga Profesional tendrá como protagonistas a Tigre y Barracas Central. Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no confirmó el día, horario y estadio del partido. En primera instancia, el duelo podría desarrollarse el domingo 21 de noviembre, pero no se descarta que se realice el lunes 22 del mismo mes.