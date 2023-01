Un nuevo Messi aparece en las filas de Newell's pero no es Lionel, se trata de Joaquín, de quien conoceremos un poco más en profundidad.

Newell's Old Boys supo caracterizarse a lo largo de su historia por contar con una cantera destacada y con varios nombres que en un futuro dieron algo más que rédito. Es ni más ni menos que la "casa natal" de Lionel Andrés Messi, campeón del mundo con la Selección Argentina y uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol.

Sin embargo, mientras se lleva a cabo la preparación de la pretemporada bajo el mando de Gabriel Heinze, su nuevo entrenador, la "Lepra" colocó y dispone en su primera división de un joven denominado Joaquín Messi. Por supuesto que todo lo que conlleva portar ese apellido genera muchas especulaciones y es por ello que conoceremos en detalle de quién se trata.

¿Quién es Joaquín Messi y qué parentesco tiene con Lionel?

Joaquín Silvio Messi nació el día 16 de abril de 2002 en la ciudad de Coronel Arnold, que se halla a 40 kilómetros de Rosario, arribando con ocho años al baby-fútbol del club rojinegro. Creciendo lentamente en las inferiores, el mediocampista ofensivo formó parte de la cuarta división que fue campeón en 2021, el cual garantizó el pase del equipo a la Copa Libertadores Sub 20 2022.

Quien lo hizo mostrarse en el certamen más importante de Sudamérica pero en la parte juvenil fue Rubén “Petete” Rodríguez, tío de Maxi, otra gloria que tuvo la "Lepra". Uno de los que describió su habilidad de juego fue Federico Hernández, que hasta noviembre del 2021 dirigió la reserva: “Es un volante interno con buen dribbling, uno contra uno y remate de media distancia. Cuando lo subimos a la Reserva tuvo la mala suerte de una lesión y consensuamos con él que bajara otra vez a la cuarta división”, manifestó.

Vamos a la pregunta que todos se harán. ¿Hay vínculo parentesco con Lionel Messi? La respuesta es no. Pese a sus apenas cinco centrímetros más altos que la "Pulga" y portar su apellido, Joaquín no conoce a Lionel y considera que en su ciudad natal hay varias personas más con ese apellido sin relación familiar con Messi. "Es algo natural, coincide el apellido en todas partes del mundo. Siendo jugador de fútbol, a mi me relacionan más", confesó en una entrevista a Conmebol.

Actualmente integra uno de los equipos "alternativos" que el "Gringo" Heinze está armando en la reconstrucción futbolística de un Newell's que padeció algunos golpes económicos. Joaquín tendrá la carga de portar el apellido que usa, entre otros, el mejor jugador del mundo. De hecho sugirieron que utilizara el apellido de su mamá para evitar grandes presiones siendo este muy joven, sin embargo, decidió mantener lo asignado desde el lado paterno y pelear por acentuar una gran trayectoria.