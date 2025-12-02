Se completó la parrilla de la Fórmula 1: Red Bull anunció al compañero de Max Verstappen y la dupla de Racing Bulls

Se definió la parrilla completa de la Fórmula 1 para el 2026. Luego de tantas especulaciones respecto al futuro de Max Verstappen y de Red Bull Racing, finalmente este martes 2 de diciembre se hizo oficial cómo estarán conformadas los dos equipos de la empresa de bebidas energéticas.

A diferencia de lo que sucedió durante este 2025, al piloto neerlandés lo acompañará Isack Hadjar, el piloto francés que debutó este año en la Máxima con Racing Bulls y que tuvo una enorme temporada al quedar décimo con 51 puntos hasta Abu Dhabi.

En cambio, los dos asientos de VCARB serán ocupados por Liam Lawson, quien finalmente conservará su lugar en la Fórmula 1, y por la joven promesa Arvid Lindblad. Así las cosas, quien se quedó sin butaca para el año próximo es el japonés Yuki Tsunoda.

El nipón había dado indicios de las decisiones de Red Bull en pleno GP de Qatar, y este martes -en la previa de la última carrera del año-, se oficializó su salida de la F1 para el 2026 debido a que Hadjar será ascendido como ladero de Verstappen y la parrilla de Racing Bulls estará conformada por el tándem Lawson-Lindblad.

Tsunoda, en cambio, quedará como piloto de reserva de Red Bull para el próximo año, por lo que se sostendrán los cinco nombres presentes en el 2025, pero con intercambio de roles entre ellos.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de Red Bull y VCARB

La Fórmula 1 publicó su clásico “Breaking” para sumarse al anuncio de la escudería de la bebida energética. A través de su página web, Red Bull hizo el comunicado oficial en el que anunciaron su line-up para el 2026.

ver también Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar

“Oracle Red Bull Racing se complace en anunciar que Isack Hadjar se unirá a Max Verstappen para formar la alineación de pilotos del equipo para 2026.

Isack, que cumplió 21 años en septiembre, ha estado tremendamente impresionante en su temporada de novato en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, siendo el momento más destacado de su año un puesto en el podio en el Gran Premio de Holanda.

Publicidad

Publicidad

Junto al cuatro veces campeón del mundo Max, Isack formará un dúo listo para afrontar una nueva era en la Fórmula 1. El deporte vivirá su mayor transformación en las regulaciones técnicas en varias décadas en 2026 y el debut de Red Bull Ford Powertrains en la pista. Oracle Red Bull Racing afrontará este nuevo desafío con una mezcla de juventud y experiencia al volante del RB22.

La llegada de Isack significa que es hora de que Oracle Red Bull Racing se despida de Yuki Tsunoda. Yuki se unió a la familia Red Bull en 2019 como parte de su equipo Junior y ha estado con nosotros desde entonces. Yuki ha competido en más de cien carreras, primero con el equipo ahora conocido como Visa Cash App Racing Bulls, antes de convertirse en el décimo piloto junior de Red Bull en competir para Oracle Red Bull Racing, comenzando en el Gran Premio de Japón de este año”.

Publicidad

Publicidad

Parrilla de la Fórmula 1 2026