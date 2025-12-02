Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

La rompe en el Inter Miami de Messi, pasó por Europa y a Gallardo le interesa para River

El Muñeco empieza a planificar el 2026 y una de las figuras del equipo de la MLS aparece en el radar del Millonario.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Messi y Tadeo Allende en Inter Miami.
© GettyLionel Messi y Tadeo Allende en Inter Miami.

Por debajo de las expectativas, River Plate cerró un año para el olvido en el que aún espera por definiciones. Es que el combinado por Marcelo Gallardo espera por el cierre del Torneo Clausura 2025, que determinará si los de Núñez juegan la Copa Libertadores o la Sudamericana en la próxima campaña.

Mientras los del Muñeco aguardan por la consagración de Boca, que los llevaría a la fase previa de la máxima cita de clubes de CONMEBOL, el cuerpo técnico y la nueva dirigencia no tienen tiempo que perder y ya piensan en el mercado de pases de verano.

Tras las charlas con cada uno de los jugadores, se conoció que referentes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez no continuarán en el club el próximo año. Pero, detrás de la limpieza, habrá presupuesto y tiempo para buscar refuerzos.

Según pudo saber BOLAVIP, uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Tadeo Allende. El delantero de Inter Miami es del gusto de Gallardo y podría ser una opción para sumar caras nuevas al equipo para la doble competencia del 2026.

Hasta el momento, el surgido de Instituto, que también tuvo un paso por Godoy Cruz, no es prioridad en el mercado de pases de River, aunque podría comenzar a gravitar en las próximas semanas, cuando el Millonario comience a trabajar fuerte en búsqueda de incorporaciones.

El gran 2025 de Tadeo Allende

El atacante argentino, de 26 años, llegó al inicio del 2025 a Inter Miami a préstamo por un año desde Celta de Vigo. Es decir, deberá retornar en las próximas semanas al combinado español, si es que los de la Florida no buscan negociar su continuidad.

Publicidad
River iniciará negociaciones por un futbolista convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay

ver también

River iniciará negociaciones por un futbolista convocado por Marcelo Bielsa a la Selección de Uruguay

Allende se entendió a la perfección con Lionel Messi en estos meses y sus números hablan por sí solos. En 46 partidos anotó 21 goles y repartió 2 asistencias. Este sábado buscarán el título de la MLS en la gran final ante Vancouver Whitecaps.

DATOS CLAVE

  • Tadeo Allende es un delantero del Inter Miami que interesa a Marcelo Gallardo para River.
  • El atacante argentino, Tadeo Allende, tiene 26 años y está a préstamo en Inter Miami desde Celta de Vigo.
  • Tadeo Allende marcó 21 goles y dio 2 asistencias en 46 partidos con Inter Miami en 2025.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Con 20 millones de presupuesto, cuál es el valor de los refuerzos que quiere River
River Plate

Con 20 millones de presupuesto, cuál es el valor de los refuerzos que quiere River

El guiño de Gianluca Prestianni a River
River Plate

El guiño de Gianluca Prestianni a River

River inició gestiones por Fausto Vera
River Plate

River inició gestiones por Fausto Vera

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada
FÓRMULA 1

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo