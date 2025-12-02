La rompe en el Inter Miami de Messi, pasó por Europa y a Gallardo le interesa para River

Por debajo de las expectativas, River Plate cerró un año para el olvido en el que aún espera por definiciones. Es que el combinado por Marcelo Gallardo espera por el cierre del Torneo Clausura 2025, que determinará si los de Núñez juegan la Copa Libertadores o la Sudamericana en la próxima campaña.

Mientras los del Muñeco aguardan por la consagración de Boca, que los llevaría a la fase previa de la máxima cita de clubes de CONMEBOL, el cuerpo técnico y la nueva dirigencia no tienen tiempo que perder y ya piensan en el mercado de pases de verano.

Tras las charlas con cada uno de los jugadores, se conoció que referentes como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez no continuarán en el club el próximo año. Pero, detrás de la limpieza, habrá presupuesto y tiempo para buscar refuerzos.

Según pudo saber BOLAVIP, uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Tadeo Allende. El delantero de Inter Miami es del gusto de Gallardo y podría ser una opción para sumar caras nuevas al equipo para la doble competencia del 2026.

Hasta el momento, el surgido de Instituto, que también tuvo un paso por Godoy Cruz, no es prioridad en el mercado de pases de River, aunque podría comenzar a gravitar en las próximas semanas, cuando el Millonario comience a trabajar fuerte en búsqueda de incorporaciones.

El gran 2025 de Tadeo Allende

El atacante argentino, de 26 años, llegó al inicio del 2025 a Inter Miami a préstamo por un año desde Celta de Vigo. Es decir, deberá retornar en las próximas semanas al combinado español, si es que los de la Florida no buscan negociar su continuidad.

Allende se entendió a la perfección con Lionel Messi en estos meses y sus números hablan por sí solos. En 46 partidos anotó 21 goles y repartió 2 asistencias. Este sábado buscarán el título de la MLS en la gran final ante Vancouver Whitecaps.

