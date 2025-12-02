Gustavo Costas lanzó una fuerte advertencia para Boca tras clasificar a la semifinal del Torneo Clausura

El Torneo Clausura ya tiene a sus dos semifinales confirmadas y una de ellas estará protagonizada por Boca y Racing. La Academia consiguió la clasificación luego de imponerse por penales ante Tigre en la madrugada del martes y visitará al Xeneize en La Bombonera. Palpitando ese choque, Gustavo Costas dejó una advertencia para los de Claudio Úbeda.

El entrenador del equipo de Avellaneda habló en conferencia de prensa tras el sufrido pase a la semifinal, consciente de que su próxima parada será en condición de visitante ante uno de los candidatos. Aún así, el DT dejó en claro cómo saldrá a jugar ese compromiso.

“Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo. Que el hincha se quede tranquilo, ya sabe que estos chicos dejan todo y siempre que fuimos ahí (a La Bombonera) también. Nosotros fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera”, expresó el estratega.

Y agregó: “No es que cambiamos el esquema. Vamos a ir con esa intensidad, esas ganas y esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba, pero vamos. Es el sueño de todos poder ganar este campeonato”.

Boca y Racing, cara a cara por tercera vez en el año

Boca y Racing se volverán a ver las caras en 2025, siendo la del próximo fin de semana la segunda vez que lo harán en La Bombonera. Este año, el Xeneize y la Academia se enfrentaron tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura y los de Gustavo Costas no cayeron en ninguno de los dos compromisos.

El primero fue el 9 de febrero en el Cilindro de Avellaneda, con un contundente 2 a 0 del local sobre el equipo de Fernando Gago. Los goles fueron anotados por Luciano Vietto y Adrián Martínez. El 9 de agosto, ya con Miguel Russo a cargo del equipo de la Ribera, igualaron 1 a 1 en La Bombonera con anotaciones de Santiago Solari y Milton Giménez.

Cuándo se juega Boca vs. Racing

Según pudo saber Bolavip, está definido que Boca y Racing jueguen el domingo, siendo las 19 hs el horario que pica en punta, aunque todavía la Liga Profesional no oficializó la programación de cada semifinal. El horario podría verse atado a la agenda del clásico platense, que se jugará en el estadio de Gimnasia.

En un principio, la intención de la Liga Profesional era disputar ambos partidos el domingo, por una cuestión de igualdad deportiva de cara a la final. Sin embargo,la compleja agenda de eventos masivos que habrá en La Plata durante el fin de semana podría correr el Gimnasia vs. Estudiantes al lunes.

