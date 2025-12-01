Boca hoy: la marca que alcanzó Úbeda, el enojo de Paredes y el descargo de Marchesín

Tras la victoria ante Argentinos Juniors, Boca clasificó a las semifinales del Torneo Clausura y está a dos partidos de ganar un nuevo título. Además, Claudio Úbeda alcanzó una marca que hace seis años no ocurría y habló en conferencia sobre las chances de campeonar.

La impensada marca que alcanzó el Boca de Úbeda

En la tarde-noche del domingo, La Bombonera estalló de felicidad con el apretado triunfo de Boca por 1-0 frente a Argentinos Juniors que significó la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025 gracias al gol tempranero de Ayrton Costa. No solo que significó avanzar de ronda, sino que además el equipo de Claudio Úbeda igualó una marca de Miguel Ángel Russo.

Nuevamente de local por haber sido el líder absoluto de la zona A durante la fase regular, el Xeneize se impuso ante un complicado rival que lo dominó de principio a fin y lo obligó a mostrar su faceta defensiva prácticamente todo el tiempo. Una vez terminado el cotejo, los jugadores y los hinchas festejaron, pero el cuerpo técnico consiguió un hito importante en la institución.

El enojo de Leandro Paredes con Fernando Echenique

En La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura, con el gol tempranero de Ayrton Costa, Boca venció 1 a 0 a Argentinos Juniors y logró la clasificación a la semifinal del certamen, instancia en la que esperará por el ganador de la llave entre Racing y Tigre.

A lo largo de los 90 minutos, el partido tuvo polémicas por el arbitraje de Fernando Echenique. Tal es así que varios futbolistas del Bicho de La Paternal se quejaron de que dejó hacer tiempo a Agustín Marchesín y esto le quitó posibilidades de ir por el empate.

El aviso de Claudio Úbeda de cara a la lucha de Boca por el título del Torneo Clausura

En la tarde-noche del domingo, Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final y clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Debido al gol tempranero de Ayrton Costa y gracias a una notable actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize sostuvo la ventaja por la mínima ante un siempre complicado y vistoso juego del Bicho, que dominó en La Bombonera.

Publicidad

Publicidad

De la misma manera que sucede habitualmente, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso. Allí, el director técnico fue consultado ante la posibilidad de consagrarse campeón del certamen doméstico, objetivo del cual ahora está a solamente dos encuentros con triunfos de distancia.

El descargo de Marchesín tras ser la figura de Boca

En la tarde-noche del domingo, Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final y selló la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Gracias al gol tempranero de Ayrton Costa, pero también por una notable actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize se impuso por la mínima y ahora espera por conocer su rival que saldrá del duelo Racing – Tigre.

Ante el siempre complicado y vistoso juego del Bicho, el conjunto de la ribera debió defenderse durante prácticamente todo el encuentro, a pesar de que se llevó a cabo en La Bombonera. Fue en ese contexto donde el arquero demostró su mejor versión bajo los tres palos y fue el responsable directo de mantener el arco en cero y concretar el boleto a la siguiente instancia decisiva.

Publicidad