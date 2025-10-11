Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino

En medio de su trabajo como entrenador en el Granate, el 'Pepe' jugará el Torneo Regional Federal Amateur.

Por Marco D'arcangelo

José Sand, histórico goleador de Lanús.
© GettyJosé Sand, histórico goleador de Lanús.

A casi dos años de haber consumado su retiro del fútbol profesional con la camiseta de Lanús, José ‘Pepe’ Sand volverá a las canchas para jugar en el ascenso argentino y vestir los colores del Club Argentino de Bell Ville en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la cuarta categoría indirectamente afiliada a AFA. 

Con 45 años, y en medio de su trabajo como entrenador de las juveniles del Granate, el correntino tendrá una participación especial en el elenco cordobés, ya que por primera vez en su historia jugará este certamen, que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A. 

La última vez que el ‘Pepe’ tuvo minutos a nivel oficial fue el 11 de noviembre de 2023, cuando Lanús cayó 2 a 0 contra Racing en la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. Allí, el correntino se despidió de su gente y le puso punto final a una exitosa carrera.

De esta manera, en los próximos días Sand viajará a la ciudad ubicada en el sureste de la provincia de Córdoba para sumarse a los entrenamientos junto a su nuevo equipo, pensando en el debut que está programado para el próximo fin de semana del 19 de octubre. 

Teniendo en cuenta su compromiso con la séptima división de Lanús, donde trabaja como entrenador del equipo que participa en AFA, el ‘Pepe’ limitará su presencia en Argentino para los encuentros de local que no interfieran con el receso de los torneos de las divisiones inferiores.

Por su parte, Argentino de Bell Ville logró esta histórica participación debido a que se consagró campeón del Torneo Clausura 2024 de su liga regional, por lo que le abrió este pasaporte. Desde la dirigencia, consideraron ir en búsqueda del experimentado delantero para darle un salto de categoría al plantel e ir por el ascenso al Federal A.

Publicidad

El fixture de Argentino de Bell Ville en el Torneo Regional Federal Amateur

  • 1ra. Fecha – Matienzo (Bell Ville) vs. Argentino (Bell Ville).
  • 2da. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. 9 de Julio (San Francisco)
  • 3ra. fecha – Cultural Recreativo (Pascanas) vs. Argentino (Bell Ville).
  • 4ta. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. Matienzo (Bell Ville)
  • 5ta. fecha – 9 de Julio (San Francisco) vs. Argentino (Bell Ville)
  • 6ta. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. Cultural Recreativo (Pascanas)
Estuvo cerca de Boca y River, fingió la muerte de su hermano para brindar una fiesta y a los 36 años jugará en el Regional Amateur

ver también

Estuvo cerca de Boca y River, fingió la muerte de su hermano para brindar una fiesta y a los 36 años jugará en el Regional Amateur

Tuvo a un campeón del mundo con la Selección Argentina, luchó por no desaparecer y volverá a competir en AFA luego de más de 30 años

ver también

Tuvo a un campeón del mundo con la Selección Argentina, luchó por no desaparecer y volverá a competir en AFA luego de más de 30 años

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Liga Profesional: hora, canal, formaciones y minuto a minuto
Fútbol Argentino

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza por la final del ascenso a la Liga Profesional: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

José Luis Gómez jugará el Torneo Regional Federal Amateur en Central Argentino de La Banda
Fútbol Argentino

José Luis Gómez jugará el Torneo Regional Federal Amateur en Central Argentino de La Banda

La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso
Fútbol Internacional

La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo