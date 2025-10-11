A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino

A casi dos años de haber consumado su retiro del fútbol profesional con la camiseta de Lanús, José ‘Pepe’ Sand volverá a las canchas para jugar en el ascenso argentino y vestir los colores del Club Argentino de Bell Ville en el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, la cuarta categoría indirectamente afiliada a AFA.

Con 45 años, y en medio de su trabajo como entrenador de las juveniles del Granate, el correntino tendrá una participación especial en el elenco cordobés, ya que por primera vez en su historia jugará este certamen, que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A.

La última vez que el ‘Pepe’ tuvo minutos a nivel oficial fue el 11 de noviembre de 2023, cuando Lanús cayó 2 a 0 contra Racing en la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. Allí, el correntino se despidió de su gente y le puso punto final a una exitosa carrera.

De esta manera, en los próximos días Sand viajará a la ciudad ubicada en el sureste de la provincia de Córdoba para sumarse a los entrenamientos junto a su nuevo equipo, pensando en el debut que está programado para el próximo fin de semana del 19 de octubre.

Teniendo en cuenta su compromiso con la séptima división de Lanús, donde trabaja como entrenador del equipo que participa en AFA, el ‘Pepe’ limitará su presencia en Argentino para los encuentros de local que no interfieran con el receso de los torneos de las divisiones inferiores.

Por su parte, Argentino de Bell Ville logró esta histórica participación debido a que se consagró campeón del Torneo Clausura 2024 de su liga regional, por lo que le abrió este pasaporte. Desde la dirigencia, consideraron ir en búsqueda del experimentado delantero para darle un salto de categoría al plantel e ir por el ascenso al Federal A.

El fixture de Argentino de Bell Ville en el Torneo Regional Federal Amateur

1ra. Fecha – Matienzo (Bell Ville) vs. Argentino (Bell Ville).

2da. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. 9 de Julio (San Francisco)

3ra. fecha – Cultural Recreativo (Pascanas) vs. Argentino (Bell Ville).

4ta. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. Matienzo (Bell Ville)

5ta. fecha – 9 de Julio (San Francisco) vs. Argentino (Bell Ville)

6ta. fecha – Argentino (Bell Ville) vs. Cultural Recreativo (Pascanas)

