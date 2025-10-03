Estuvo cerca de Boca y River, fingió la muerte de su hermano para brindar una fiesta y a los 36 años jugará en el Regional Amateur

A lo largo de su carrera, brilló con la camiseta de Rosario Central. Pero también tuvo que pasar hambre, durmió en la calle y luego, como si fuese una especie de Ave Fénix, resurgió de las cenizas. Pasó por clubes como Santos, Colo-Colo y Unión Española. Pero también tuvo la posibilidad de jugar para Racing, donde fue campeón.

Emiliano Vecchio, a sus 36 años, y tras confesar que tuvo la posibilidad de lucir las camisetas de Boca y River, dejó de formar parte de Defensores de Belgrano y, de la Primera Nacional se marchó hacia la cuarta categoría del fútbol argentino. Sí, aunque cueste creerlo, el rosarino ahora jugará para Regatas de San Nicolás de los Arroyos.

A dos semanas de lo que será el inicio del Torneo Regional Federal Amateur, que tendrá a 300 equipos de todo el país buscando uno de los cuatro ascensos al Federal A 2026, la cuenta oficial de la divisional anunció el arribo de Vecchio al Náutico. Sí, a pesar de que aún no se confirmaron los grupos ni el fixture del certamen.

Más allá de la incorporación del ex Racing, el equipo comandado por Sergio Barbieri adquirió a Federico Gay, que llegó desde Defensores de Villa Ramallo, Lautaro Principiano y Mateo Ramos. Por otra parte, están negociando para que se sume el defensor Alejandro Nardi.

Emiliano Vecchio durante su paso por Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Emiliano Vecchio fingió la muerte de su hermano para salir de fiesta

Tras llegar en un pésimo estado físico, algo que fue recuperando con el correr del tiempo y así transformarse en la gran estrella de Unión Española para alcanzar la final de Torneo Clausura 2012, instancia en la que fueron derrotados a manos de Huachipato, el rosarino quedó marcado en el club chileno.

En aquel entonces, el mediocampista ofensivo fingió el fallecimiento de su hermano para llevar a cabo una fiesta por su matrimonio. Pero cuando se reincorporó, mientras estaba en el ojo de la tormenta, negó la afirmación: “Él está muy mal, pero no está muerto”, indicó.

Su accionar le trajo un enorme conflicto con sus compañeros y con el cuerpo técnico de los Hispanos, por lo que fue marginado durante un tiempo. Y la mentira le generó una mala reputación que sigue vigente al día de hoy.