La prensa de Colombia reaccionó a la transferencia frenada de Cetré a Boca: “El asunto es de larga data”

Después de negociar con Estudiantes de La Plata y Deportivo Independiente Medellín, los dos clubes que son dueños de la ficha de Edwuin Cetré en partes iguales, Boca tenía todo listo para anunciar al extremo colombiano como nuevo refuerzo para el plantel que conduce Claudio Úbeda.

Sin embargo, los problemas que ya habían frustrado su fichaje con Athletico Paranaense fueron detectados ahora por el cuerpo médico del Xeneize al hacer la evaluación de los estudios del colombiano, lo que terminó por frenar una transferencia que corre serio riesgo de caerse.

Al igual que hubo reacciones entre los hinchas de Boca, en la prensa colombiana no tardaron en hacerse eco del nuevo fichaje que se le podría frustrar al jugador en cuestión de semanas e incluso desde Fútbol Red advirtieron que se trata de “un asunto de larga data” haciendo referencia a una operación de rodilla que se le había realizado al jugador en 2018, cuando militaba en Santos Laguna de México.

El diario El Tiempo, por su parte, dio cuenta del hermetismo que hay en torno a la condición médica de Cetré, así como de las especulaciones sobre un supuesto problema cardiaco. “Versiones de prensa indican que los estudios habrían arrojado parámetros que encendieron alertas y llevaron al club a actuar con cautela antes de avanzar con la firma del contrato”, expresó su artículo al respecto.

También desde El Deportivo se hicieron eco de los estudios médicos privados que no convencieron a los profesionales en Boca y se preguntaron qué va a suceder con el dinero que iba a ingresar Independiente de Medellín por la operación que, bien aclararon, de momento está frenada y no cancelada, a la espera de definiciones para este mismo miércoles.

El antecedente de Román

El diario El Tiempo también dio cuenta en su artículo del antecedente del frustrado fichaje de Andrés Felipe Román con El Xeneize en 2021, por no superar la revisión médica. “En aquel entonces, el lateral derecho —procedente de Millonarios— estaba a un paso de convertirse en refuerzo del Xeneize, pero los estudios realizados en Buenos Aires detectaron una anomalía cardíaca, lo que llevó al club a dar marcha atrás con la operación de manera inmediata“, recordó la publicación.

Y agregó: “Ese antecedente explica la cautela con la que Boca suele manejar este tipo de escenarios y por qué, ante cualquier resultado médico que genere dudas, el club prioriza la prudencia antes de avanzar con una incorporación”.

