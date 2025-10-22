Alivio para Boca en el cierre de la fecha 13: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este miércoles se disputó el último compromiso de la Fecha 13 y los equipos del Torneo Clausura 2025 ya están con calculadora en mano en la recta final. Aunque ya hay tres clasificados, el resto aún no abrochó su clasificación a los octavos de final.

Hasta el momento, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez, todos de la Zona B, son los únicos confirmados para la próxima instancia del certamen. Con 3 fechas por delante, los puntos en juego tendrán un valor crucial para el resto de los clubes.

En ese contexto, este miércoles Huracán cayó por la mínima ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Parque Patricios. Fernando Martínez, en el primer tiempo, fue el autor del único gol de la noche.

Con este resultado, los de Omar de Felippe escalaron a la primera posición de la Zona A, mientras que el Globo se mantiene fuera de la zona de clasificación. Con este resultado, Boca se salvó de ser superado también por Huracán, que con una victoria hubiera dejado al Xeneize en el undécimo lugar.

Así están los cruces octavos de final

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Estudiantes vs. San Martín de San Juan

Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo

Defensa y Justicia vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Tigre

Lanús vs. Barracas Central

Vélez Sarsfield vs. Belgrano

Rosario Central vs. Argentinos Juniors

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 6 Racing Club (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 28:20 8 12 10 7 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 46 29 25:20 5 12 10 7 9 Tigre (SUDAMERICANA) 45 29 31:23 8 12 9 8 10 Barracas Central 44 28 35:31 4 11 11 6 11 Huracán 43 29 25:23 2 11 10 8 12 Estudiantes de La Plata 42 29 33:32 1 11 9 9

La tabla del Torneo Clausura 2025

