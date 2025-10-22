Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Alivio para Boca en el cierre de la fecha 13: así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Se disputó el último partido de la jornada y, tras resultados que no ayudaron al Xeneize, llegó uno a favor.

Por Agustín Vetere

Boca Juniors, complicado en el Torneo Clausura.
© GettyBoca Juniors, complicado en el Torneo Clausura.

Este miércoles se disputó el último compromiso de la Fecha 13 y los equipos del Torneo Clausura 2025 ya están con calculadora en mano en la recta final. Aunque ya hay tres clasificados, el resto aún no abrochó su clasificación a los octavos de final.

Hasta el momento, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez, todos de la Zona B, son los únicos confirmados para la próxima instancia del certamen. Con 3 fechas por delante, los puntos en juego tendrán un valor crucial para el resto de los clubes.

En ese contexto, este miércoles Huracán cayó por la mínima ante Central Córdoba de Santiago del Estero en Parque Patricios. Fernando Martínez, en el primer tiempo, fue el autor del único gol de la noche.

Con este resultado, los de Omar de Felippe escalaron a la primera posición de la Zona A, mientras que el Globo se mantiene fuera de la zona de clasificación. Con este resultado, Boca se salvó de ser superado también por Huracán, que con una victoria hubiera dejado al Xeneize en el undécimo lugar.

Así están los cruces octavos de final

  • Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
  • Estudiantes vs. San Martín de San Juan
  • Unión de Santa Fe vs. San Lorenzo
  • Defensa y Justicia vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Tigre
  • Lanús vs. Barracas Central
  • Vélez Sarsfield vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Argentinos Juniors

Cómo está la Tabla Anual rumbo a la Libertadores 2026

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)592836:142216111
2River Plate (LIBERTADORES)522941:212014105
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)512931:161513124
5Boca Juniors (SUDAMERICANA)502843:21221486
6Racing Club (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)462925:20512107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442835:31411116
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
Publicidad

La tabla del Torneo Clausura 2025

Pésima noticia para Boca: la preocupante lesión de Rodrigo Battaglia que lo marginaría del Superclásico ante River

ver también

Pésima noticia para Boca: la preocupante lesión de Rodrigo Battaglia que lo marginaría del Superclásico ante River

Agustín Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: “Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances”

ver también

Agustín Pelletieri y la semi de Lanús por Sudamericana: “Este semestre fue de menos a más y lo veo con chances”

agustín vetere
Agustín Vetere

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

    jpasman
    toti pasman

    Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

    Lee también
    Pronósticos Belgrano vs Argentinos Juniors: semifinal de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito
    Apuestas

    Pronósticos Belgrano vs Argentinos Juniors: semifinal de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito

    ¿Dónde puso a la Selección Argentina? Kaká eligió a sus cuatro candidatos para ganar el Mundial 2026
    Mundial 2026

    ¿Dónde puso a la Selección Argentina? Kaká eligió a sus cuatro candidatos para ganar el Mundial 2026

    Revelan quién ganaría una pelea de boxeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo, te pondrá en tu lugar”
    Lionel Messi

    Revelan quién ganaría una pelea de boxeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Es más rudo, te pondrá en tu lugar”

    Placente confirmó a los convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17
    Selección Argentina

    Placente confirmó a los convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo