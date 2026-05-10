Qué pasa si hay empate entre Rosario Central e Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Este domingo, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Rosario Central e Independiente se encuentran frente a frente con el Gigante de Arroyito como testigo y como escenario. Se trata de otro de los compromisos importantes de esta instancia del mencionado certamen doméstico.
Luego de las clasificaciones de Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, el Canalla y el Rojo buscan obtener otro de los boletos disponibles rumbo a los cuartos de final del Torneo Apertura. Enorme expectativa en el seno de dos combinados que tienen serias aspiraciones de cosechar un nuevo título.
¿Qué pasa si hay empate entre Rosario Central e Independiente?
Si Rosario Central e Independiente finalizaran empatados los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.
Los árbitros de Rosario Central vs. Independiente
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Qué canal pasa Rosario Central vs. Independiente
Rosario Central no acreditó a la prensa partidaria de Independiente y creció la tensión antes de los Playoffs
El partido entre Rosario Central e Independiente, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, puede visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium.
El cuadro de los octavos de final
DATOS CLAVE
- Rosario Central e Independiente juegan octavos de final en el Gigante de Arroyito.
- Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del encuentro por el Torneo Apertura 2026.
- ESPN Premium transmitirá el partido en exclusiva; el empate requiere prórroga y luego penales.