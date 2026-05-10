Qué pasa si hay empate entre Rosario Central e Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Todos los detalles relacionados con la resolución del partido entre el Canalla y el Rojo en caso de empate al cabo de los 90 minutos.

Este domingo, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Rosario Central e Independiente se encuentran frente a frente con el Gigante de Arroyito como testigo y como escenario. Se trata de otro de los compromisos importantes de esta instancia del mencionado certamen doméstico.

Luego de las clasificaciones de Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, el Canalla y el Rojo buscan obtener otro de los boletos disponibles rumbo a los cuartos de final del Torneo Apertura. Enorme expectativa en el seno de dos combinados que tienen serias aspiraciones de cosechar un nuevo título.

¿Qué pasa si hay empate entre Rosario Central e Independiente?

Si Rosario Central e Independiente finalizaran empatados los 90 minutos de juego reglamentarios con su adición, se disputará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. De persistir la igualdad al cabo de la misma, la clasificación a cuartos de final se decidirá en tanda de penales.

Los árbitros de Rosario Central vs. Independiente

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Qué canal pasa Rosario Central vs. Independiente

El partido entre Rosario Central e Independiente, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, puede visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de ESPN Premium.

El cuadro de los octavos de final

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DATOS CLAVE

Rosario Central e Independiente juegan octavos de final en el Gigante de Arroyito.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del encuentro por el Torneo Apertura 2026.

ESPN Premium transmitirá el partido en exclusiva; el empate requiere prórroga y luego penales.