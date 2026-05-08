Rosario Central no acreditó a la prensa partidaria de Independiente y creció la tensión antes de los Playoffs

La dirigencia canalla argumentó que no puede garantizar la seguridad de la prensa visitante y desde Avellaneda respondieron con un duro comunicado.

La previa del cruce entre Rosario Central y Independiente, de este domingo a las 15 por los octavos de final del Torneo Apertura, se vio envuelta en una polémica por cuestiones extrafutbolísticas. A menos de dos días para el encuentro, el Canalla informó que los medios partidarios del Rojo no serán acreditados para ingresar al Gigante de Arroyito por “cuestiones de seguridad”.

La notificación llegó en medio de un clima ya caliente entre ambas instituciones. El primer capítulo se dio luego de las declaraciones de Néstor Grindetti, presidente de Independiente, al dejar entrever cierta preocupación por el desempeño que puede llegar a tener la terna arbitral durante el encuentro.

“Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas”, escribió el mandamás en sus redes sociales, luego de confirmarse la designación de Yael Falcón Pérez como referí principal y de Lucas Novelli en el VAR. “Estamos atentos a que ninguna cuestión de arbitraje nos impida tener este campeonato“, agregó más tarde en Radio La Red. A partir de allí, la tensión escaló y, casualidad o no, terminó desembocando en la decisión de Rosario Central de no aprobar acreditaciones para periodistas partidarios visitantes.

El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 7, 2026

El comunicado de Independiente tras la decisión de Rosario Central

A través de un mensaje oficial, el Rojo explicó que recibió una comunicación en la que el Canalla les informó que “no pueden garantizar la seguridad de los periodistas partidarios de Independiente” que asistan al estadio. Por ese motivo, desde la institución recomendaron que los medios no viajen por sus propios medios “priorizando la integridad personal” de cada uno y confirmaron que las acreditaciones no serán aprobadas para la cobertura del partido.

Más tarde, el club de Avellaneda publicó otro mensaje respaldando a los periodistas partidarios y apuntando indirectamente contra la postura tomada por Central. “A nuestros periodistas partidarios: no están solos. El club los respalda y pone a disposición sus instalaciones para que ninguna voz del Rojo deje de escucharse”, expresó el comunicado difundido en redes sociales. De esta manera, las cabinas del Libertadores de América podrán ser utilizadas para realizar la cobertura del partido.

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Además, la institución agradeció “a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club” que se pronunciaron públicamente en apoyo a los trabajadores de prensa ante “la imposibilidad de Rosario Central de garantizarles la seguridad”.

La postura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

En medio de la polémica, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se hizo eco de la situación y optó por tomar distancia de la decisión de Central, asegurando que la provincia cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas acreditados. A través de un comunicado, el organismo sostuvo que cualquier inconveniente “responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad”, desligándose así de la medida adoptada por el club rosarino.

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