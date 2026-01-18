Lo quisieron Boca y River, pero tuvo un acercamiento con los Tigres de Ángel Correa

Con dos jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX ya disputadas, los Tigres de la UANL que cuentan con Ángel Correa como una de sus máximas figuras están buscando cerrar un refuerzo más para el plantel que conduce Guido Pizarro y el apuntado es un futbolista que en este mismo mercado quisieron tanto Boca como River.

Se trata de Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata que terminó 2025 en gran nivel y coronándose campeón del Clausura de la Copa de la Liga. Según avanzó en X el periodista Germán García Grova, el equipo mexicano tuvo un acercamiento con el jugador y se espera que las conversaciones se profundicen la próxima semana.

El contrato del mediocampista con Estudiantes finaliza en diciembre de 2027, pero el propio Juan Sebastián Verón, presidente de la institución, había reconocido a finales de año que sería muy difícil retenerlo si este recibía una oferta contractual superadora desde lo económico, siempre que se cumpliera también con las expectativas del Pincha para una venta.

Santos de Brasil es otro de los equipos que se encuentra evaluando la posibilidad de hacer llegar a La Plata una propuesta formal por El Ruso, que según la última actualización de Transfermarkt tiene un valor de mercado de 8 millones de dólares,

Santiago Ascacíbar continúa mientras tanto entrenándose con Estudiantes y su deseo es que si existiera la oportunidad de volver a dejar el club que lo formó como futbolista fuese para volver a jugar en Europa, donde defendió las camisetas de Stuttgart y Hertah Berlín.

Así las cosas, El Ruso estará disponible para ser elegido por Eduardo Domínguez para el estreno del Pincha en la Copa Argentina de 2026 ante Ituzaingó, que tendrá lugar este lunes desde las 21.15 en el Estadio Florencio Zola de Banfield.

Los números de Ascacíbar con Estudiantes en 2025

Santiago Ascacíbar disputó un total de 47 partidos oficiales con la camiseta de Estudiantes de La Plata a lo largo de 2025, siendo titular en 45 de ellos. El capitán acumuló 3.998 minutos en cancha, aportó 7 goles y entregó 2 asistencias; además de haber recibido 15 tarjetas amarillas.

Sumó, además, los títulos de campeón del Clausura de la Copa de la Liga y del Trofeo de Campeones, para estirar a cinco su número de conquistas con el club.

