Así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 a falta de una fecha

Tras los cinco encuentros de este sábado, así quedaron los emparejamientos de la próxima instancia del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Boca, emparejado con Talleres.
La fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional tuvo su puntapié inicial este viernes, con el empate sin goles entre Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, todavía quedaba mucho terreno por delante y este sábado ofreció el desarrollo de nada más ni nada menos que cinco compromisos más.

En primera instancia, el necesitado Newell’s Old Boys de Rosario vistió a Huracán en Parque de los Patricios y se quedó con tres puntos de oro para escaparle al fantasma del descenso. Fue una victoria por 2-0 de la Lepra gracias a las anotaciones conseguidas por Luciano Herrera y Carlos González, ambos en el primer tiempo.

En simultáneo, Racing Club recibió en Avellaneda a Defensa y Justicia. De todas maneras, los comandados estratégicamente por Gustavo Costas, recientemente eliminados de la Copa Libertadores de América a manos de Flamengo, tuvieron que afrontar este juego sin público. Pese a ello, se impusieron por 1-0 con goles de Duván Vergara.

Un rato más tarde, otro equipo realmente necesitado de puntos como Talleres de Córdoba pisó el campo de juego del Estadio Mario Alberto Kempes de dicha provincia para encontrarse frente a frente con Platense. Y, sin sobrarle demasiado, el Matador triunfó por 1-0. Ulises Ortegoza, en la primera parte, sentenció la historia para los locales.

En último turno, otro equipo directamente implicado en la lucha por la permanencia como San Martín de San Juan recibió a Lanús, que tiene todos los sentidos puestos en la final de la Copa Sudamericana. Así las cosas, el partido culminó con un empate 1-1. Rodrigo Castillo adelantó a la visita, mientras que Tomás Lecanda emparejó la contienda.

Al mismo tiempo, Unión de Santa Fe y Barracas Central, dos equipos protagonistas de la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona A del certamen doméstico, midieron fuerzas en el Estadio 15 de Abril. Pero, más allá de las aproximaciones de ambos conjuntos, no hubo grandes emociones y el partido terminó empatado 0-0.

Racing estará jugando contra Vélez. (Foto: Getty)

Todos los cruces de octavos de final

  • Unión vs. San Martín de San Juan
  • Boca vs. Talleres
  • Central Córdoba vs. River
  • Barracas Central vs. San Lorenzo
  • Racing vs. Vélez
  • Estudiantes vs. Lanús
  • Banfield vs. Deportivo Riestra
  • Belgrano vs. Rosario Central

DATOS CLAVE

  • Boca se enfrentaría a Talleres de Córdoba en los cruces de octavos de final.
  • Central Córdoba jugaría contra River Plate en la fase de octavos.
  • Racing Club se mediría ante Vélez Sarsfield en uno de los cruces de octavos de final.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

