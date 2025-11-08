Es tendencia:
Torneo Clausura

Boca vs. River por el Torneo Clausura 2025: formaciones, dónde ver y todo lo que hay que saber del Superclásico

Todos los detalles del partido más importante de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025.

Por Joaquín Alis

© Getty ImagesBoca vs. River: formaciones, dónde ver y todo lo que hay que saber del Superclásico

Este domingo a partir de las 16:30 se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Boca Juniors recibirá en La Bombonera a River Plate, en un partidazo por la fecha 15 del Torneo Clausura. El árbitro será Nicolás Ramírez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Para el Xeneize es un partido más que fundamental, no solo por el rival, sino porque un triunfo aseguraría su regreso a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia. El equipo de Claudio Úbeda contará con el regreso de Leandro Paredes tras cumplir con la fecha de suspensión y el de Edinson Cavani, recuperado de su lesión.

La situación del Millonario es diferente, porque viene de sufrir otro golpe cayendo ante Gimnasia en el Monumental, donde acumula cuatro derrotas seguidas. El equipo de Marcelo Gallardo se fue insultado por su público el último fin de semana y suma apenas dos triunfos en sus últimas diez presentaciones.

Para el local, sumar de a tres significaría cumplir uno de sus objetivos y profundizar la crisis futbolística de su eterno rival. Para la visita, una victoria puede servir como punto de partida en un año con pocas alegrías.

Posibles formaciones

BOCA: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

RIVER: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Lista de convocados de Boca

Lista de convocados de River

Equipo arbitral

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Habib
Qué canal pasa el Superclásico

El partido entre Boca Juniors y River Plate, a disputarse este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera, se podrá ver en vivo y en directo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Así está la lucha por clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central (LIB)663140:152518121
2Boca Jrs. (LIB)563048:23251686
3River (Rep. LIB)523041:221914106
4Argentinos (SUD)513039:21181497
5Riestra (SUD)513031:171413125
*Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central ya están clasificados a la Libertadores 2026.
Joaquín Alis

