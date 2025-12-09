Javier Milei sacó pecho por la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura

Con una ajustada victoria ante Gimnasia, Estudiantes se metió en la final del Torneo Clausura y enfrentará a Racing. El equipo de Eduardo Domínguez sacó boletos a Santiago del Estero para el próximo sábado, buscando consagrarse campeón del fútbol argentino. Javier Milei estuvo atento a lo sucedido en el Bosque.
El Presidente de la Nación publicó un mensaje en sus redes sociales tras la el triunfo en el clásico y la clasificación del Pincha. El mismo fue compartido a través de su cuenta oficial de X, poco más de media hora después del pitazo final de Facundo Tello.
En las últimas semanas, el jefe de Estado se pronunció a favor de Estudiantes debido a los enfrentamientos del club que preside Juan Sebastián Verón con Chiqui Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino. Su último mensaje fue luego del recordado pasillo de espaldas de los futbolistas del Pincha a los de Rosario Central, tras haber sido obligados a rendirle homenaje a los campeones de liga.
El tuit del Presidente para el club platense fue el último antes de despegar rumbo a la ciudad de Oslo, a donde se dirige para acompañar a la opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura
Luego de la victoria sobre Gimnasia, Estudiantes de La Plata consiguió el acceso a la gran final del Torneo Clausura 2025. El rival será Racing, que 24 horas antes había eliminado a Boca Juniors en La Bombonera, también con un triunfo por la mínima diferencia.
El partido se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Debido a las altas temperaturas en esa provincia, el encuentro será en horario nocturno, con el pitazo inicial programado para las 21.
