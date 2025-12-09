Es tendencia:
Javier Milei sacó pecho por la clasificación de Estudiantes a la final del Torneo Clausura

El Presidente publicó un mensaje en sus redes sociales tras la victoria del Pincha en el clásico ante Gimnasia.

Por Joaquín Alis

Con una ajustada victoria ante Gimnasia, Estudiantes se metió en la final del Torneo Clausura y enfrentará a Racing. El equipo de Eduardo Domínguez sacó boletos a Santiago del Estero para el próximo sábado, buscando consagrarse campeón del fútbol argentino. Javier Milei estuvo atento a lo sucedido en el Bosque.

El Presidente de la Nación publicó un mensaje en sus redes sociales tras la el triunfo en el clásico y la clasificación del Pincha. El mismo fue compartido a través de su cuenta oficial de X, poco más de media hora después del pitazo final de Facundo Tello.

En las últimas semanas, el jefe de Estado se pronunció a favor de Estudiantes debido a los enfrentamientos del club que preside Juan Sebastián Verón con Chiqui Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino. Su último mensaje fue luego del recordado pasillo de espaldas de los futbolistas del Pincha a los de Rosario Central, tras haber sido obligados a rendirle homenaje a los campeones de liga.

El tuit del Presidente para el club platense fue el último antes de despegar rumbo a la ciudad de Oslo, a donde se dirige para acompañar a la opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura

Luego de la victoria sobre Gimnasia, Estudiantes de La Plata consiguió el acceso a la gran final del Torneo Clausura 2025. El rival será Racing, que 24 horas antes había eliminado a Boca Juniors en La Bombonera, también con un triunfo por la mínima diferencia.

El partido se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Debido a las altas temperaturas en esa provincia, el encuentro será en horario nocturno, con el pitazo inicial programado para las 21.

DATOS CLAVE

  • Javier Milei publicó un mensaje en redes tras la victoria de Estudiantes.
  • El mandatario celebró la clasificación del Pincha a la final en su cuenta de X.
  • Fue su último comunicado antes de despegar rumbo a la ciudad de Oslo.
