Mariano Closs reclamó por un penal no cobrado a River ante Atlético Tucumán y apuntó al arbitraje: “Es burdo”

El inesperado golpazo que Atlético Tucumán le propinó a River en el Monumental sigue dejando tela para cortar. Más allá del flojo rendimiento que exhibió el equipo de Eduardo Coudet, el encuentro tuvo una jugada puntual que encendió el debate. Y en medio del análisis, la voz de Mariano Closs no pasó desapercibida.

La polémica se instaló en el segundo tiempo, cuando todo el estadio reclamó penal. Leandro Díaz intentó despejar la pelota con la cabeza presionado por Maximiliano Salas, falló el cálculo y el balón rozó en su brazo derecho. Sin embargo, el juez Yael Falcón Pérez y Darío Herrera desde el VAR decidieron dejar seguir el juego.

A la hora de analizar el desarrollo del partido durante la emisión de F12 en ESPN, Closs repasó las imágenes de la acción y no ocultó su disconformidad por la decisión arbitral. “Muchachos, estira el brazo, eso es penal! ¿Cómo no es penal esto? ¿Me están cargando?”, exclamó el conductor

💣🔥 “¿Cómo no es penal esto? ¿Me están cargando?”



Mariano Closs indignado con Falcón Pérez por el penal que no le cobró a River frente a Atlético Tucumán pic.twitter.com/TymQbir7gN — PaseClave (@paseclave__) May 4, 2026

Ante las diferentes posturas que se plantearon sobre la mesa, el relator redobló la apuesta y detalló el movimiento corporal del Loco Díaz para justificar su visión. “Justamente, no va de cabeza. No la roza no, pone el brazo. Mirá el movimiento de Díaz: la saca con el codo”, arremetió.

La discusión televisiva continuó subiendo de temperatura cuando sus compañeros le plantearon a Closs si realmente estaba seguro del desvío ilícito. Y no dudó en mantenerse firme. “Amplía volumen con el brazo y la pelota le pega ahí. Ponela 30 veces si querés. Aparte es burdo cómo abre el brazo para desviarla“, sentenció.

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RIVER PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO DEL LOCO DÍAZ EN EL ÁREA DE ATLÉTICO TUCUMÁN Y NO FUE SANCIONADA. ¿QUÉ TE PARECE?



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Para cerrar su análisis sobre la jugada que podría haberle dado el empate a River, el periodista apuntó hacia los árbitros del partido ,ironizando sobre sus designaciones. “Quedate tranquilo, porque (Yael) Falcón Pérez y (Darío) Herrera de lo que pasa en la cancha no ven nada. ¿Y sabés qué le dieron? Irse al Mundial, el premio a los dos. Ellos no ven nada”, apuntó sin filtro.

Datos clave

Mariano Closs criticó duramente al arbitraje por no cobrar un penal tras una presunta mano de Leandro Díaz .

criticó duramente al arbitraje por no cobrar un penal tras una presunta mano de . El periodista sostuvo que el defensor de Atlético Tucumán amplió el volumen del cuerpo y desvió el balón de forma “burda”.

del cuerpo y desvió el balón de forma “burda”. Closs cargó contra Yael Falcón Pérez y Darío Herrera (VAR), ironizando sobre su designación para el próximo Mundial pese a sus errores.