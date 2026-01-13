Los 5 delanteros que la Inteligencia Artificial le propone a River tras las negativas de Maher Carrizo y Santino Andino

Luego de apuntar el mediocampo con Fausto Vera y Aníbal Moreno y de sumar un lateral izquierdo de jerarquía como Matías Viña, River usó el mercado de pases abierto para enfocarse en la ofensiva. Así fue como apuntó hacia las figuras de Maher Carrizo y Santino Andino, pero lo cierto es que ambos jugadores terminaron bajando el pulgar.

El hombre de Vélez expuso repetidamente que no tiene ninguna intención de recalar en el conjunto Millonario, ya que cuenta con el deseo de recalar directamente en Europa. Paralelamente, el futbolista de Godoy Cruz de Mendoza ofreció una visión similar hasta que terminó cerrándose su pase hacia el Panathinaikos de Grecia.

Por ello, Marcelo Gallardo, Stefano Di Carlo y compañía comenzaron a enfocarse en otras opciones para el ataque de River de cara a este 2026 en el que no habrá margen de error. Así las cosas, en las últimas semanas sonaron jugadores como Sebastián Villa y Gianluca Prestianni, aunque todavía no se logró ningún avance concreto.

Mientras tanto, la Inteligencia Artificial volvió a aparecer en escena para despacharse con un análisis sobre los delanteros indicados para desembarcar en River tras las negativas de Carrizo y Andino. Sí, “Gemini” no tuvo demasiadas dudas y puso sobre la mesa cinco cartas que pueden llegar a ser contempladas por el Millonario.

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni en Benfica. (Foto: Getty)

“Es el nombre que más suena en los pasillos del Monumental tras la caída de Andino.

Situación enero 2026: en Benfica alterna y, aunque tiene contrato largo, el club portugués no ve con malos ojos cederlo a un equipo que juegue competencias de alto nivel para que se revalorice.

en Benfica alterna y, aunque tiene contrato largo, el club portugués no ve con malos ojos cederlo a un equipo que juegue competencias de alto nivel para que se revalorice. Por qué es jerarquía: a sus 19/20 años, ya tiene roce europeo. Es el extremo con más gambeta natural que ha salido de Argentina en los últimos años. Si River logra un préstamo con cargo alto y opción, se lleva al jugador más desequilibrante del continente”.

Lucas Beltrán

Lucas Beltrán, actualmente en Valencia. (Foto: Getty)

“Hace solo unos días (enero 2026), el propio ‘Vikingo’ declaró en una entrevista que ‘es difícil decirle que no a River’ si lo llaman.

Situación: su préstamo en Valencia no ha sido el esperado en cuanto a goles y titularidad indiscutida. La Fiorentina (dueña del pase) podría aceptar un nuevo préstamo a River para que recupere su valor de mercado.

su préstamo en Valencia no ha sido el esperado en cuanto a goles y titularidad indiscutida. La Fiorentina (dueña del pase) podría aceptar un nuevo préstamo a River para que recupere su valor de mercado. Por qué es jerarquía: conoce el peso de la camiseta, es el primer defensor en la presión (algo que Gallardo ama) y elevaría inmediatamente el techo competitivo del plantel. Sería el refuerzo ‘franquicia'”.

Ramón Sosa

Ramón Sosa ha ganado terreno en la selección de Paraguay (IMAGO / Sebastian Frej).

“El paraguayo, ex Talleres, no ha logrado adaptarse completamente a la Premier League y luego terminó recalando en Brasil, donde tampoco mostró su mejor versión.

Situación: Palmeiras ha desembolsado una fortuna por él, pero no rindió de la forma esperada.

Palmeiras ha desembolsado una fortuna por él, pero no rindió de la forma esperada. Por qué es jerarquía: es, quizás, el mejor extremo del continente de los últimos 3 años. Tiene velocidad de velocista olímpico y gol. Es el reemplazo premium para lo que River buscaba en Andino. Si River pone el dinero sobre la mesa, puede ficharlo”.

Lucas Ocampos

Lucas Ocampos en Rayados de Monterrey. (Foto: Getty)

“Está en México desde fines de 2024. Aunque es figura, el nivel de la Liga MX a veces queda chico para sus aspiraciones de Selección Argentina.

Situación: tiene contrato vigente, pero River puede apelar al sentimiento y a la competencia internacional para tentarlo.

tiene contrato vigente, pero River puede apelar al sentimiento y a la competencia internacional para tentarlo. Por qué es jerarquía: potencia física europea, gol, cabezazo y recorrido. Ocampos te gana partidos solo por prepotencia física y jerarquía. Es un jugador de clase A que transformaría el ataque de River inmediatamente”.

Diego Valoyes

Diego Valoyes en su estadía en Talleres. (Foto: Getty)

“El colombiano está desesperado por salir de México y volver al fútbol competitivo de Sudamérica.

Situación: Atlético Nacional y Talleres lo quieren, pero el contrato de River es impagable para ellos. Valoyes ya demostró en el fútbol argentino que es imparable cuando está bien físicamente.

Atlético Nacional y Talleres lo quieren, pero el contrato de River es impagable para ellos. Valoyes ya demostró en el fútbol argentino que es imparable cuando está bien físicamente. Por qué es jerarquía: a diferencia de una apuesta joven, Valoyes es una realidad física. Gana de cabeza, gana en velocidad y tiene experiencia internacional. Es un jugador para ‘poner y que juegue’ el domingo sin adaptación”.

DATOS CLAVE

River incorporó a Vera, Moreno y Viña y luego recibió la negativa de Carrizo y Andino.

Santino Andino fichó por Panathinaikos y Maher Carrizo prioriza jugar en Europa.