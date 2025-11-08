Atentos Boca y River antes del Superclásico: así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A falta de unas horas del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River que esclarecerá la disputa por las clasificaciones a las próximas Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, se vivió un día apasionante en el Torneo Clausura 2025. Por ese motivo, vamos a repasar cómo está la indescifrable lucha en la tabla anual, para sacar boleto a ambas competiciones internacionales.

En el primer turno de este sábado, Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia y escaló al sexto lugar de la tabla anual, quedado a solo 2 puntos del Millonario y metiendo más presión a la contienda final. Al mismo tiempo, Huracán perdió 2-0 con Newell’s y dejó pasar una inmejorable oportunidad para meterse en puestos de clasificación, quedando afuera virtualmente por diferencia de gol.

Más tarde, Lanús empató 1-1 con San Martín de San Juan y se metió en el lote de los que, por ahora, estarían sacando pasaje a la competición de segundo orden dentro de la región. Mientras que Barracas Central igualó 0-0 ante Unión de Santa Fe y no pudo escalar posiciones como pretendía de antemano, pero sí manteniéndose en posiciones de Copa Sudamericana 2026.

Cabe recordar que Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026. El Calamar se lo ganó por consagrarse campeón del Torneo Apertura, el Canalla lo consiguió a través de la tabla anual debido a la gran diferencia que le sacó a sus perseguidores más cercanos y la Lepra mendocina se consagró recientemente en la Copa Argentina.

Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana

1 Central (Libertadores) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca (Libertadores) 56 30 48:23 25 16 8 6 3 River (Fase previa – Lib) 52 30 41:22 19 14 10 6 4 Argentinos (Copa Sudamericana) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Riestra (Copa Sudamericana) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 Racing (Copa Sudamericana) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (Copa Sudamericana) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Barracas (Copa Sudamericana) 48 31 38:34 4 12 12 7 9 Lanús (Copa Sudamericana) 47 31 30:23 7 12 11 8 10 Tigre 46 30 31:23 8 12 10 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Estudiantes 42 30 34:34 0 11 9 10 13 Independiente 41 30 35:25 10 10 11 9

Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026 por diferentes vías.

Boca llega al Superclásico en puestos de clasificación directa a la Libertadores por tabla anual.

River se encuentra en puestos de fase previa de Libertadores, a 2 puntos de Racing Club (6°) que lo sigue de cerca.

