Atentos Boca y River antes del Superclásico: así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A falta de unas horas del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River que esclarecerá la disputa por las clasificaciones a las próximas Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, se vivió un día apasionante en el Torneo Clausura 2025. Por ese motivo, vamos a repasar cómo está la indescifrable lucha en la tabla anual, para sacar boleto a ambas competiciones internacionales.
En el primer turno de este sábado, Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia y escaló al sexto lugar de la tabla anual, quedado a solo 2 puntos del Millonario y metiendo más presión a la contienda final. Al mismo tiempo, Huracán perdió 2-0 con Newell’s y dejó pasar una inmejorable oportunidad para meterse en puestos de clasificación, quedando afuera virtualmente por diferencia de gol.
Más tarde, Lanús empató 1-1 con San Martín de San Juan y se metió en el lote de los que, por ahora, estarían sacando pasaje a la competición de segundo orden dentro de la región. Mientras que Barracas Central igualó 0-0 ante Unión de Santa Fe y no pudo escalar posiciones como pretendía de antemano, pero sí manteniéndose en posiciones de Copa Sudamericana 2026.
Cabe recordar que Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026. El Calamar se lo ganó por consagrarse campeón del Torneo Apertura, el Canalla lo consiguió a través de la tabla anual debido a la gran diferencia que le sacó a sus perseguidores más cercanos y la Lepra mendocina se consagró recientemente en la Copa Argentina.
Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana
|1
|Central (Libertadores)
|66
|31
|40:15
|25
|18
|12
|1
|2
|Boca (Libertadores)
|56
|30
|48:23
|25
|16
|8
|6
|3
|River (Fase previa – Lib)
|52
|30
|41:22
|19
|14
|10
|6
|4
|Argentinos (Copa Sudamericana)
|51
|30
|39:21
|18
|14
|9
|7
|5
|Riestra (Copa Sudamericana)
|51
|30
|31:17
|14
|13
|12
|5
|6
|Racing (Copa Sudamericana)
|50
|31
|41:29
|12
|15
|5
|11
|7
|San Lorenzo (Copa Sudamericana)
|50
|31
|26:20
|6
|13
|11
|7
|8
|Barracas (Copa Sudamericana)
|48
|31
|38:34
|4
|12
|12
|7
|9
|Lanús (Copa Sudamericana)
|47
|31
|30:23
|7
|12
|11
|8
|10
|Tigre
|46
|30
|31:23
|8
|12
|10
|8
|11
|Huracán
|46
|31
|28:26
|2
|12
|10
|9
|12
|Estudiantes
|42
|30
|34:34
|0
|11
|9
|10
|13
|Independiente
|41
|30
|35:25
|10
|10
|11
|9
DATOS CLAVE
- Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026 por diferentes vías.
- Boca llega al Superclásico en puestos de clasificación directa a la Libertadores por tabla anual.
- River se encuentra en puestos de fase previa de Libertadores, a 2 puntos de Racing Club (6°) que lo sigue de cerca.
