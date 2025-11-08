Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Atentos Boca y River antes del Superclásico: así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

A horas del duelo de gigantes, hubo novedades de último momento en la pelea para entrar a competiciones internacionales.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca.
© GettyGonzalo Montiel y Leandro Paredes, referentes de River y Boca.

A falta de unas horas del Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River que esclarecerá la disputa por las clasificaciones a las próximas Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, se vivió un día apasionante en el Torneo Clausura 2025. Por ese motivo, vamos a repasar cómo está la indescifrable lucha en la tabla anual, para sacar boleto a ambas competiciones internacionales.

En el primer turno de este sábado, Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia y escaló al sexto lugar de la tabla anual, quedado a solo 2 puntos del Millonario y metiendo más presión a la contienda final. Al mismo tiempo, Huracán perdió 2-0 con Newell’s y dejó pasar una inmejorable oportunidad para meterse en puestos de clasificación, quedando afuera virtualmente por diferencia de gol.

Más tarde, Lanús empató 1-1 con San Martín de San Juan y se metió en el lote de los que, por ahora, estarían sacando pasaje a la competición de segundo orden dentro de la región. Mientras que Barracas Central igualó 0-0 ante Unión de Santa Fe y no pudo escalar posiciones como pretendía de antemano, pero sí manteniéndose en posiciones de Copa Sudamericana 2026.

Cabe recordar que Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026. El Calamar se lo ganó por consagrarse campeón del Torneo Apertura, el Canalla lo consiguió a través de la tabla anual debido a la gran diferencia que le sacó a sus perseguidores más cercanos y la Lepra mendocina se consagró recientemente en la Copa Argentina.

Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana

1Central (Libertadores)663140:152518121
2Boca (Libertadores)563048:23251686
3River (Fase previa – Lib)523041:221914106
4Argentinos (Copa Sudamericana)513039:21181497
5Riestra (Copa Sudamericana)513031:171413125
6Racing (Copa Sudamericana)503141:291215511
7San Lorenzo (Copa Sudamericana)503126:20613117
8Barracas (Copa Sudamericana)483138:34412127
9Lanús (Copa Sudamericana)473130:23712118
10Tigre463031:23812108
11Huracán463128:26212109
12Estudiantes423034:34011910
13Independiente413035:251010119

DATOS CLAVE

  • Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya clasificaron a la Copa Libertadores 2026 por diferentes vías.
  • Boca llega al Superclásico en puestos de clasificación directa a la Libertadores por tabla anual.
  • River se encuentra en puestos de fase previa de Libertadores, a 2 puntos de Racing Club (6°) que lo sigue de cerca.
Publicidad
Impactante: Rosario Central confirmó que hará una tercera bandeja en el Gigante de Arroyito

ver también

Impactante: Rosario Central confirmó que hará una tercera bandeja en el Gigante de Arroyito

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
¿Hay control de alcoholemia en el Superclásico Boca vs. River?
Fútbol Argentino

¿Hay control de alcoholemia en el Superclásico Boca vs. River?

Stéfano Di Carlo, presente en la concentración de River junto a Gallardo y los jugadores antes del Superclásico ante Boca
River Plate

Stéfano Di Carlo, presente en la concentración de River junto a Gallardo y los jugadores antes del Superclásico ante Boca

Boca vs. River: formaciones, dónde ver y todo lo que hay que saber del Superclásico
Fútbol Argentino

Boca vs. River: formaciones, dónde ver y todo lo que hay que saber del Superclásico

Así están los cruces de los octavos de final a falta de una fecha
Fútbol Argentino

Así están los cruces de los octavos de final a falta de una fecha

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo