Impactante: Rosario Central confirmó que hará una tercera bandeja en el Gigante de Arroyito

A través de un video presentación, la institución reveló que comenzarán las obras para la construcción de una nueva tribuna.

Por Nahuel De Hoz

Las remodelaciones del Gigante de Arroyito. (Captura @RosarioCentral)
Este sábado y a través de un video en sus cuentas oficiales, Rosario Central anunció que hará una tercera bandeja en el Gigante de Arroyito. Envalentonado por una economía saludable, ayudado por un gran presente futbolístico y ante una creciente demanda por la presencia de Ángel Di María, la institución tomó cartas en el asunto y retomó un proyecto olvidado hace años.

Inmerso en este panorama positivo, Gonzalo Belloso confirmó una nueva remodelación en el estadio. Pasó poco tiempo desde la última, cuando se modificó la estructura del campo de juego y eso permitió agrandar levemente las plateas. Sin embargo, el presidente del Canalla redobló la apuesta y acaba de hacer el anuncio que todos los hinchas querían escuchar hace años.

Lo cierto es que Rosario Central empezará la obra para construir una nueva tribuna en el Gigante de Arroyito. Con la clara intención de dar un gran paso hacia adelante como club, el mandatario retomó un proyecto que data de 2013 pero luego nunca fue llevado a cabo por diversas cuestiones. Pero ahora, solo es cuestión de tiempo para verla colmada de fanáticos rosarinos.

Como sería la nueva tercera bandeja en el Gigante de Arroyito. (Captura @RosarioCentral)

La tribuna se levantará del lado del río Paraná, es decir donde están los bancos de suplentes, y también se realizará un cambio de fachada para mejorar los ingresos y egresos al recinto. Así las cosas, el Canalla entrará en un proceso de trabajos dentro de su estadio para culminar las obras lo antes posible y que esa nueva grada pueda utilizarse de forma natural como el resto de la cancha.

En los próximos días se realizará una conferencia de prensa, donde las autoridades esclarecerán cada uno de los detalles sobre los plazos de tiempo y el coste total. Lo que bien se sabe es que esta nueva tribuna aumentará la capacidad un 10%, lo que significa que alcanzaría al menos un aforo para 52.000 espectadores aproximadamente, según informan los números oficiales.

A un mes del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y en homenaje a él, la cuenta oficial de Rosario Central emitió un video emotivo. “Sin dudas, esta historia la escribió él“, sostuvo una de las principales frases antes de anunciar la obra. Luego, junto a renders en 3D, culminó: “Seguimos agrandando nuestra casa, vamos a agrandar el Gigante. La tercera bandeja se hace realidad”.

DATOS CLAVE

  • Rosario Central anunció este sábado la construcción de una tercera bandeja en el Gigante de Arroyito mediante un video oficial.
  • La nueva tribuna se ubicará del lado del río Paraná y aumentará la capacidad del estadio en un 10% (aproximadamente 52.000 espectadores).
  • El protagonista Gonzalo Belloso (presidente) anunció la obra, que retoma un proyecto de 2013, envalentonado por el presente del club y la presencia de Ángel Di María.
  • El anuncio fue realizado en un video emotivo que rinde homenaje a Miguel Ángel Russo.
