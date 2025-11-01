Atentos Boca y River: así quedó la clasificación a la Libertadores 2026 por tabla anual tras los partidos del 1 de noviembre

Cada vez falta menos para que el Torneo Clausura 2025 llegue a su final y verdaderamente está al rojo vivo. Además de decidir los que avanzan a los octavos de final, se definen los clasificados a las próximas Copa Libertadores y Copa Sudamericana, según las posiciones en la tabla anual. Es ahí donde Boca y River recibieron buenas noticias en las últimas horas.

Este sábado 1 de noviembre, Barracas Central venció 2-0 a Argentinos Juniors y favoreció notablemente al presente de Xeneize y el Millonario, pensando en sacar boleto a la competición más importante que tiene el continente. Esto se debe a que si el Bicho ganaba, hubiera superado a ambos y disparaba una alarma sustancial en los equipos más grandes del fútbol argentino.

De esta manera, Boca y River disputarán sus respectivos partidos en puestos de Copa Libertadores. Si bien el conjunto de la ribera sí estaría clasificando directamente al certamen, los de Núñez están en la posición que obliga a jugar la fase previa para sellar definitivamente la clasificación. Sin embargo, ya dependerá de sus propios resultados en esta fecha 14 el desenlace final.

Facundo Bruera, delantero de Barracas Central.

Además, este sábado hubo otros tres encuentros por el campeonato doméstico, a pesar de que no modificaron el lote superior de la tabla anual. En el primer turno, Aldosivi le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia, clave en la lucha por el descenso. Luego, Talleres venció 1-0 a Vélez en el José Amalfitani. Finalmente, Independiente goleó 3-0 a Atlético Tucumán en Avellaneda.

Cabe recordar que este domingo 2 de noviembre, Boca visita a Estudiantes de La Plata a partir de las 16 horas, en busca de conseguir tres puntos fundamentales y alejarse de su rival. Desde las 20:30, River recibe a Gimnasia en el Estadio Monumental, que tendrá un clima hostil. Un detalle no menor a resaltar, es que el domingo 9 de noviembre es el Superclásico en La Bombonera.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla anual

1 Rosario Central (Libertadores) 65 30 40:15 25 18 11 1 2 Boca (Libertadores) 53 29 46:22 24 15 8 6 3 River (Repechaje – Lib) 52 29 41:21 20 14 10 5 4 Argentinos (Sudamericana) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Riestra (Sudamericana) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 San Lorenzo (Sudamericana) 49 30 26:20 6 13 10 7 7 Barracas (Sudamericana) 47 30 38:34 4 12 11 7 8 Racing (Sudamericana) 46 29 40:29 11 14 4 11 9 Lanús (Sudamericana) 46 29 28:20 8 12 10 7 10 Tigre 45 29 31:23 8 12 9 8 11 Huracán 43 29 25:23 2 11 10 8 12 Estudiantes 42 29 33:32 1 11 9 9

DATOS CLAVE

La victoria de Barracas Central 2-0 ante Argentinos Juniors favoreció a Boca y River en la tabla anual (Clasificación a Libertadores).

Tras el resultado, Boca y River se mantienen en puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Este domingo 2 de noviembre Boca visita a Estudiantes a las 16 horas y River recibe a Gimnasia a las 20:30.