Cómo cambiar figuritas repetidas en el álbum virtual PANINI del Mundial 2026

En pleno furor por el álbum virtual del Mundial 2026, hay varias formas de cambiar las figuritas que te sobran por las que necesites.

A semanas de que empiece a rodar la pelota en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, vuelve a despertarse una de las pasiones más grandes de los hinchas: el álbum de figuritas. Tras la locura que se vivió en la previa de Qatar 2022, la versión digital del álbum PANINI 2026 se perfila como la opción ideal para palpitar la cita más esperada de forma 100% gratuita y sin salir de casa.

En este contexto, todo coleccionista sabe cuál es el principal problema a la hora de intentar llenar cualquier álbum: las figuritas repetidas. A diferencia del de papel, donde el cambio se hace en la plaza, en el colegio o en el trabajo, en el ecosistema virtual la dinámica es distinta, pero muy sencilla.

¿Cómo descargar y acceder al álbum virtual?

Para tener tu álbum activo, PANINI, en conjunto con la FIFA y Coca-Cola, lanzó esta plataforma para que cualquier hincha con un celular o computadora pueda jugar.

Plataformas disponibles: Podés acceder desde tu navegador web buscando “FIFA World Cup 2026 Virtual Album” en el portal oficial de la FIFA, o descargando la aplicación oficial directamente desde la Google Play Store (para Android) o la App Store (para iOS). Registro: Es fundamental crearse una cuenta (podés vincular tu cuenta de Google o registrarte con un mail). Esto es clave porque te permite guardar tu progreso y no perder tus figuritas si cambiás de dispositivo. Sobres diarios: La aplicación te regala dos sobres gratis cada 24 horas.

Cómo intercambiar figuritas repetidas

El sistema de intercambio del álbum virtual está diseñado para ser automático e inteligente. No tenés que hablar directamente con otra persona, sino que el sistema “cruza” lo que vos ofrecés con lo que buscás a nivel global.

– Mover tus repetidas a la pila de intercambio

Cuando abrís un sobre y te toca un jugador, escudo o estadio que ya tenés pegado, el sistema te avisará. Vas a tener que seleccionar esas figuritas y enviarlas a tu “Pila de intercambio” (Swap Stack). Solo las figuritas que estén en esta pila podrán ser usadas para negociar.

Publicidad

– Crear una solicitud de intercambio

Dirigite a la pestaña “Zona de Intercambio” en el menú principal de la app. Allí vas a poder configurar tu propuesta:

¿Qué ofrecés?: Podés seleccionar figuritas específicas de tu pila de repetidas, o directamente seleccionar un país entero (ejemplo: “Ofrezco cualquier repetida de Brasil”).

Podés seleccionar figuritas específicas de tu pila de repetidas, o directamente seleccionar un país entero (ejemplo: “Ofrezco cualquier repetida de Brasil”). ¿Qué buscás?: Elegí qué figuritas necesitás. Al igual que en la oferta, podés pedir jugadores específicos (ejemplo: “Busco a Dibu Martínez”) o poner que aceptás cualquier jugador de una selección en particular (ejemplo: “Busco jugadores de Argentina”).

– Elegir el tipo de intercambio

El juego te da dos opciones para buscar a tu “socio” de cambio:

Intercambio Público (Global): El sistema buscará a cualquier usuario en el mundo que tenga lo que buscás y busque lo que vos tenés. Es la opción más rápida, pero puede tardar desde unos minutos hasta un par de horas dependiendo de la rareza de la figurita (las doradas o escudos tardan más).

El sistema buscará a cualquier usuario en el mundo que tenga lo que buscás y busque lo que vos tenés. Es la opción más rápida, pero puede tardar desde unos minutos hasta un par de horas dependiendo de la rareza de la figurita (las doradas o escudos tardan más). Mi Equipo de Coleccionistas: Podés crear o unirte a un grupo cerrado con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. Si elegís esta opción, el intercambio solo se realizará con los miembros de ese grupo, garantizando que se ayuden entre ustedes.

Publicidad

DATOS CLAVE

El álbum digital PANINI 2026 es gratuito y accesible vía web, Android e iOS.

Los usuarios reciben dos sobres gratis cada 24 horas al registrarse en la plataforma.

El intercambio de figuras como Dibu Martínez se realiza automáticamente en la Zona de Intercambio.

Publicidad