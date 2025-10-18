Carlos Tevez contó cuál fue su peor error en la derrota de Talleres ante River

El envión de Talleres se frenó en seco. La racha de cinco partidos sin perder llegó a su fin con una derrota por 2-0 ante River Plate en el Mario Alberto Kempes que vuelve a encender las alarmas en la lucha por la permanencia. En ese contexto de frustración y necesidad, el entrenador Carlos Tevez habló en conferencia de prensa e hizo un análisis profundo, donde no dudó en señalar el que, para él, fue el principal error estratégico de su equipo.

Sin rodeos, el Apache identificó el nudo del problema de su planteo: confesó que la apuesta por no especular no tuvo el resultado esperado. “Planteamos el partido con la idea de darle continuidad con lo que veníamos haciendo. Veníamos en levantada. Creo que al querer jugarle de igual a igual a River, lo cual creo los muchachos lo podían hacer, no lo pudimos sostener por querer agarrar la pelota y hacerle daño“, admitió Tevez.

En esa frase resumió la sensación agridulce de la noche: la intención fue buena, pero la ejecución no alcanzó. “No lo pudimos hacer. Ahora vamos a pelear hasta el final“, sentenció, uniendo la autocrítica con la promesa de lucha de cara al tramo final del campeonato.

Al margen de ello, Tevez defendió parte del plan original, sobre todo lo visto en la primera mitad del encuentro. “El partido en el primer tiempo estaba controlado“, aseguró con firmeza. De hecho, fue contundente al remarcar que “River solo llegó en el gol, no recuerdo otra situación“.

El análisis del técnico continuó con los intentos por torcer la historia en el complemento. “En el segundo tiempo intentamos hacerle daño con Botta para tener más control y atacar con los extremos“, confesó, mientras reconocía que Tevez “con él, Talleres creció”. No obstante, no ocultó que el segundo tanto de River fue un golpe de nocaut. “Todo se hizo cuesta arriba y no pudimos hacer daño“, expresó.

A pesar de la derrota y de la autocrítica, el mensaje del entrenador hacia adentro del vestuario fue de total respaldo. “Sigo confiando en los jugadores“, declaró, aunque también dejó en claro que la misión por encontrar el once ideal continúa. “Seguimos buscando nuestra mejor versión y hay que trabajar muchísimo para poder estar tranquilos y agarrar la recta final, que son tres partidos importantes”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Tevez intentó rescatar lo positivo de una noche negativa. “Me llevo que siempre quisimos jugar y proponer, es importante que los muchachos lo hayan hecho“, concluyó. Un punto de partida del que busca aferrarse para “pasar rápido la página” y prepararse para esquivarle al descenso, puesto del que puede quedar a un punto en la tabla anual en caso de que San Martín de San Juan le gane a Independiente.

ver también Pese al triunfo ante Talleres, los hinchas de River no tuvieron piedad con un titular: “Su compra fue un fracaso”