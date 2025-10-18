Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Talleres vs. River por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y minuto a minuto

Por la fecha 13 y en el Estadio Mario Alberto Kempes, el elenco cordobés recibe al Millonario en un partido clave para la tabla de posiciones.

Los últimos 5 partidos de Talleres

  • Gimnasia 1-2 Talleres | Torneo Clausura 2025
  • Talleres 0-0 Belgrano | Torneo Clausura 2025
  • Talleres 1-0 Sarmiento | Torneo Clausura 2025
  • Rosario Central 1-1 Talleres | Torneo Clausura 2025
  • Tigre 0-0 Talleres  | Torneo Clausura 2025
Publicidad

Los árbitros en Talleres - River

  • Árbitro: Ariel Penel
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Adrian Franklin
  • AVAR: Juan Del Fueyo

El posible equipo de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

La posible formación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri.

Por Nahuel De Hoz

Guido Herrera y Maximiliano Salas, futbolistas de Talleres y River.
© GettyGuido Herrera y Maximiliano Salas, futbolistas de Talleres y River.

Este sábado a la noche y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Talleres recibe a River en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes comienza a partir de las 20:30 horas y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. Además es transmitido por TNT Sports Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

ver también

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
River hoy: la formación vs. Talleres y la dura sanción a un ayudante de Gallardo
River Plate

River hoy: la formación vs. Talleres y la dura sanción a un ayudante de Gallardo

Oficial: AFA cambió el horario de Talleres vs. River
Fútbol Argentino

Oficial: AFA cambió el horario de Talleres vs. River

La probable formación de River vs. Talleres que buscará salir de la crisis
River Plate

La probable formación de River vs. Talleres que buscará salir de la crisis

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
Boca Juniors

Así fueron los homenajes de los hinchas de Boca, Riquelme y los jugadores a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo