Talleres vs. River por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y minuto a minuto

Este sábado a la noche y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Talleres recibe a River en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes comienza a partir de las 20:30 horas y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. Además es transmitido por TNT Sports Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.
