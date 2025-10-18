Talleres vs. River por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y minuto a minuto

Guido Herrera ; Augusto Schott , Matías Catalán , José Palomino , Gabriel Báez ; Mateo Cáceres , Ulises Ortegoza , Matías Galarza ; Rick , Federico Girotti , Valentín Depietri .

Franco Armani ; Gonzalo Montiel , Lucas Martínez Quarta , Lautaro Rivero , Milton Casco ; Kevin Castaño , Juan Carlos Portillo , Giuliano Galoppo ; Juan Fernando Quintero ; Maximiliano Salas , Sebastián Driussi o Facundo Colidio .

Este sábado a la noche y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Talleres recibe a River en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes comienza a partir de las 20:30 horas y cuenta con el arbitraje de Ariel Penel. Además es transmitido por TNT Sports Premium y el minuto a minuto acá en Bolavip.