Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Libertadores tras los partidos ante Belgrano y Talleres

El Xeneize cayó ante el Pirata y se complicó en la tabla, mientras que el Millonario escaló dos posiciones.

Por Marco D'arcangelo

El trofeo de la Copa Conmebol Libertadores.
© GettyEl trofeo de la Copa Conmebol Libertadores.

Por la fecha 13 del Torneo Clausura, Boca y River tuvieron acción pensando tanto en la clasificación a octavos de final, como también en la tabla anual que da tres boletos a la Copa Conmebol Libertadores 2026. Dos de ellos son a fase de grupos y el tercero a fase previa.

En primera instancia, fue el Xeneize, quien en La Bombonera no pudo con Belgrano de Córdoba y perdió 2 a 1. De esta manera, quedó séptimo en el Grupo A, mientras que en la tabla anual bajó a la cuarta posición, que actualmente es la primera que da cupo a la Copa Sudamericana. 

River, por su parte, se recuperó en Córdoba al vencer 2 a 0 a Talleres. De esta manera, no solo saltó al cuarto puesto de su zona, sino que también quedó en el segundo puesto de la tabla anual, por lo que está en lugar de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo comandado por Claudio Úbeda tiene dos opciones para clasificar a la Copa Libertadores sin depender de nadie. La primera, es ganar el Torneo Clausura. Para esto, está obligado a quedar entre los ocho primeros en su zona y luego quedarse con los playoff.

Por otro lado, la segunda oportunidad es a través de la tabla anual. En este caso, deberá quedar dentro de los tres primeros de la misma (hoy está cuarto con un partido menos). Si termina en su actual posición, depende de que uno de los tres arriba liberen un cupo por ganar el Clausura o la Copa Argentina.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por su parte, el equipo comandado por Marcelo Gallardo cuenta con más posibilidades, debido a que tiene tres vías potables para jugar el torneo continental. La más corta es ganar la Copa Argentina, en la que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En una posible final, jugaría contra Belgrano o Argentinos Juniors.

Publicidad

La segunda opción es campeonar en el Torneo Clausura. Por el momento está dentro de los ocho primeros del Grupo B, por lo que sacaría su boleto a los octavos de final. Desde allí, tendrá que ganar los cuatro partidos mano a mano, con la final incluída, para quedarse con el boleto.

Finalmente, al igual que Boca, su tercera opción es a través de la tabla anual. Gracias a la victoria ante Talleres como visitante, quedó ubicado en la segunda posición, por detrás de Rosario Central, y de esta manera, momentáneamente está clasificando por esta vía.

Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”

ver también

Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani tras advertir que no iba a renunciar

ver también

Newell’s despidió al Ogro Fabbiani tras advertir que no iba a renunciar

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos
Boca Juniors

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

Jugó seis meses y ganó la última Libertadores con Russo: "Boca lo hizo muy fácil, de ocho copas llegó a cinco finales"
Entrevista

Jugó seis meses y ganó la última Libertadores con Russo: "Boca lo hizo muy fácil, de ocho copas llegó a cinco finales"

Franco Pardo podría perderse la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo
Fútbol Argentino

Franco Pardo podría perderse la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura
River Plate

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo