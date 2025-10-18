Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Libertadores tras los partidos ante Belgrano y Talleres

Por la fecha 13 del Torneo Clausura, Boca y River tuvieron acción pensando tanto en la clasificación a octavos de final, como también en la tabla anual que da tres boletos a la Copa Conmebol Libertadores 2026. Dos de ellos son a fase de grupos y el tercero a fase previa.

En primera instancia, fue el Xeneize, quien en La Bombonera no pudo con Belgrano de Córdoba y perdió 2 a 1. De esta manera, quedó séptimo en el Grupo A, mientras que en la tabla anual bajó a la cuarta posición, que actualmente es la primera que da cupo a la Copa Sudamericana.

River, por su parte, se recuperó en Córdoba al vencer 2 a 0 a Talleres. De esta manera, no solo saltó al cuarto puesto de su zona, sino que también quedó en el segundo puesto de la tabla anual, por lo que está en lugar de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Qué necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo comandado por Claudio Úbeda tiene dos opciones para clasificar a la Copa Libertadores sin depender de nadie. La primera, es ganar el Torneo Clausura. Para esto, está obligado a quedar entre los ocho primeros en su zona y luego quedarse con los playoff.

Por otro lado, la segunda oportunidad es a través de la tabla anual. En este caso, deberá quedar dentro de los tres primeros de la misma (hoy está cuarto con un partido menos). Si termina en su actual posición, depende de que uno de los tres arriba liberen un cupo por ganar el Clausura o la Copa Argentina.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por su parte, el equipo comandado por Marcelo Gallardo cuenta con más posibilidades, debido a que tiene tres vías potables para jugar el torneo continental. La más corta es ganar la Copa Argentina, en la que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En una posible final, jugaría contra Belgrano o Argentinos Juniors.

Publicidad

Publicidad

La segunda opción es campeonar en el Torneo Clausura. Por el momento está dentro de los ocho primeros del Grupo B, por lo que sacaría su boleto a los octavos de final. Desde allí, tendrá que ganar los cuatro partidos mano a mano, con la final incluída, para quedarse con el boleto.

Finalmente, al igual que Boca, su tercera opción es a través de la tabla anual. Gracias a la victoria ante Talleres como visitante, quedó ubicado en la segunda posición, por detrás de Rosario Central, y de esta manera, momentáneamente está clasificando por esta vía.

ver también Tras su debut con Argentinos Juniors, Chiquito Romero habló de su salida de Boca: “Me quería todo el mundo”