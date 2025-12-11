Es tendencia:
La verdad detrás del interés de River y Boca por Lucas Zelarayán

El Chino, de 33 años, es parte de la novela de verano que protagonizan los clubes más grandes del fútbol argentino.

Por Julián Mazzara

Lucas Zelarayán, futbolista de Belgrano de Córdoba ante Argentinos Juniors por Copa Argentina.
Es una costumbre de todos los años que River y Boca protagonicen una disputa dentro del mercado de pases, donde ambos buscan reforzarse con futbolistas de categoría para poder ir detrás de todos los objetivos que se planifican.

Mientras esperan para que culmine el año, ambos equipos están pensando en lo que será el período de fichajes que se dará en 2026, y si bien los directivos del Millonario aprietan el acelerador por Santiago Ascacíbar, también se interesan por Lucas Zelarayán.

A lo largo de las últimas horas, desde Cadena 3, uno de los medios más importantes de la provincia de Córdoba, revelaron que “Marcelo Gallardo lo llamó para sondear la posibilidad de sumarlo a River, en una gestión similar a la que realizó en su momento con Matías Suárez”.

Según confiesan desde la fuente citada, también hubo un contacto por parte de Juan Román Riquelme y también de Diego Milito, presidentes del Xeneize y la Academia, respectivamente. “Antes de ese intento, Juan Román Riquelme también se había comunicado para explorar una llegada a Boca, y algo similar pasó en Racing, mientras que desde el fútbol brasileño y mexicano realizaron consultas formales”, indicaron.

A sus 33 años, el Chino no tendría intenciones de abandonar el proyecto de Belgrano, club del que es hincha y al que regresó de su paso por el exterior, donde defendió las camisetas de Tigres UANL, Columbus Crew y Al-Fateh.

Lucas Zelarayán ya rechazó a River y Boca

En estos diez años, en más de una oportunidad, apareció en el radar de varios clubes importantes del fútbol argentino, pero siempre las rechazó. River, Boca y Racing quisieron al Chino y él mismo le contó a TyC Sports el motivo por el que rechazó las propuestas: “Supe del interés de River, Boca y Racing, mi representante siempre me lo comunicó. Incluso la gente de Boca me habló directamente, pero mi objetivo era volver a Belgrano”.

“Me llamaron en enero, junio y diciembre, yo agradecí, pero les dije que quería regresar a Belgrano”, agregó el cordobés que también defendió la camiseta de la Selección de Armenia, quien siempre fue del gusto de Marcelo Gallardo y en más de una oportunidad se conoció públicamente que lo fue a buscar para reforzar al  Millonario.

Cabe destacar que, desde que regresó al Pirata, afrontó 28 partidos en los que metió seis goles y brindó cinco asistencias. Sin dudas es el jugador más determinante de su equipo y uno de los más queridos por los hinchas, que lo ovacionan cada vez que sale a jugar al Gigante de Alberdi.

DATOS CLAVES

  • Marcelo Gallardo contactó a Lucas Zelarayán para intentar sumarlo a River.
  • Juan Román Riquelme y Diego Milito también sondearon al jugador de Belgrano.
  • Zelarayán (33 años) no tendría intenciones de abandonar el proyecto de Belgrano.
