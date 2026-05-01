Con 11 clasificados, los 10 equipos que buscarán los 5 lugares restantes de playoffs en la última fecha del Apertura

Se termina la etapa regular del Torneo Apertura 2026. A esta altura, a poco más de 24 horas para que comience la última fecha, aún restan diversas cuestiones por resolverse de cara a lo que serán los Playoffs, la instancia que definirá al primer campeón del fútbol argentino en este 2026.

A priori, once equipos ya llegan a esta jornada con la clasificación asegurada, pero buscarán quedarse con un triunfo en esta fecha 9 -pospuesta por el paro de AFA- para quedar posicionados de la mejor manera para quedarse con las localías en la fase de eliminación directa.

¿Quiénes son los que ya clasificaron? De la Zona A, Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres y Lanús. De la B, Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En contraposición, hay nueve equipos que ya no pueden competir para clasificar por los escasos puntos acumulados en las 15 fechas disputadas hasta hoy: Platense, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, Newell’s, Deportivo Riestra, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

En medio de los dos extremos, aparece una decena de competidores que siguen con chances de clasificar y que se jugarán todas sus posibilidades esta última fecha. En la Zona A, San Lorenzo, Independiente, Unión, Defensa e Instituto; mientras que en la Zona B siguen con chances Huracán, Barracas Central, Racing, Tigre y Sarmiento de Junín. De estos diez, solo 5 lograrán la clasificación a los Playoffs. Para los demás, la temporada en el fútbol argentino se les terminará hasta luego del Mundial.

El Apertura está listo para cerrar su etapa regular.

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Cómo se juega la última fecha del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

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Así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura antes de la última fecha

Estudiantes (LP) vs. Barracas Central

Boca vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia (LP)

Talleres vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Unión

River vs. Independiente

Argentinos vs. San Lorenzo

Rosario Central vs. Lanús

Las tablas del Apertura en la previa de la última fecha