Con Boca cómodo y River adentro pese a su momento crítico, así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional comenzó a disputarse el pasado viernes con tres partidos realmente vibrantes. En ese contexto, San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y Unión de Santa Fe superaron a Deportivo Riestra, Instituto de Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario respectivamente.

Pero, naturalmente, el esférico siguió rodando. Y, en medio de diversas disputas, tanto en la parte alta como en la zona roja, el sábado se despachó con otros cuatro espectáculos que absolutamente nadie quiso perderse. Los mismos, como no podía ser de otra manera, siguieron dándole forma a la presente edición del certamen doméstico.

Aldosivi de Mar del Plata, Barracas Central, Talleres de Córdoba e Independiente despacharon a Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán. Lo llamativo es que, al igual que durante la jornada de viernes, la historia terminó, en todos y cada uno de los partidos, con triunfo de alguno de los protagonistas y sin empates.

Posteriormente, para iniciar este domingo, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors se encontraron frente a frente con el Estadio UNO como testigo y como escenario. Allí, terminó teniendo lugar un auténtico partidazo que culminó con triunfo Xeneize por 2-1 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Edwin Cetré anotó para el local.

Boca le ganó a Estudiantes en La Plata. (Foto: Getty)

Un rato más tarde llegó el turno del Clásico de Cuyo entre Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan, dos conjuntos fuertemente necesitados de puntos para salvarse del descenso. Pero, más allá de exponer una notoria intensidad, el marcador no se movió en ningún momento y la historia terminó empatada 0-0.

Finalmente, en última instancia y en medio de un clima tenso y caldeado, River Plate recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental de Núñez. Y el Millonario de Marcelo Gallardo confirmó su pésima actualidad perdiendo por 1-0 ante el Lobo. Marcelo Torres, de tiro penal, se encargó de la única conquista del encuentro.

Los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura

Boca Juniors vs. Talleres

Unión vs. San Martín (SJ)

Central Córdoba vs. River Plate

Barracas Central vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Vélez Sarsfield

Defensa y Justicia vs. Lanús

Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra

Belgrano vs. Rosario Central

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 2-1 a Estudiantes de La Plata con goles de Zeballos y Merentiel.

El Clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín (SJ) finalizó con un empate 0-0.