La cruda reacción de Juanfer Quintero al ser reemplazado nuevamente por Marcelo Gallardo en River vs. Gimnasia

En una noche tensa en el Monumental, cuando River no lograba encontrar respuestas ante Gimnasia y los ánimos se caldeaban en las tribunas, se dio un momento de tensión. El Millonario caía 1 a 0 tras el gol de penal de Marcelo Torres, y la impaciencia de los hinchas comenzaba a hacerse sentir con silbidos y cánticos de disconformidad. En ese contexto, el entrenador realizó un triple cambio buscando una reacción inmediata, pero dejando a uno de ellos disconforme.

A los 62 minutos del segundo tiempo, Gallardo dispuso los ingresos de Santiago Lencina, Miguel Borja y Maximiliano Meza. Entre los jugadores reemplazados se encontraba Juan Fernando Quintero, quien dejó la cancha junto a Jaime y Subiabre. Pero los focos estuvieron puestos en el colombiano, quien con gesto se dirigió directamente hacia el banco de suplentes visiblemente ofuscado.

Las cámaras de la transmisión se encargaron instantes después de confirmarlo: Ssiguieron de cerca el ’10’ y registraron la visible molestia del mediocampista. Ya sentado en el banco, Quintero mostró su fastidio con algunos gestos y murmuró palabras al aire, mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de frustración.

De todas formas, no es la primera vez que una situación de este tipo involucra al colombiano. A lo largo del torneo, Quintero fue en varias ocasiones uno de los jugadores elegidos por Gallardo para salir en el segundo tiempo, una decisión que en distintas oportunidades pareció incomodarlo. Incluso, en encuentros anteriores, llegó a dejar escapar frases de descontento.

En esta oportunidad, la escena se dio en un Monumental exigente y cargado de tensión, en un contexto donde River no lograba desplegar su mejor versión. Más allá del gesto del colombiano, la situación no pasó a mayores y quedó como una postal más de una jornada difícil para el conjunto de Gallardo.

