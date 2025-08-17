Con Cavani como apuntado, los mejores memes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

En el Estadio Malvinas Argentinas, Boca Juniors se enfrentó este domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize necesitaba una victoria para dejar atrás la peor racha de su historia en cuanto a partidos sin ganar.

Con Sebastián Villa como líder de la Lepra, el inicio del encuentro fue eléctrico y de ida y vuelta. En ese contexto, Edinson Cavani tuvo una chance inmejorable para adelantar a los de Miguel Ángel Russo, pero le erró a la pelota de forma insólita y se convirtió en protagonista de los memes que comenzaron a aflorar.

Afortunadamente para el uruguayo, Leandro Paredes, con la ayuda del desvío en la defensa de Independiente Rivadavia, ayudó a Boca a gritar el primero de la noche antes del entretiempo. En el complemento, el Xeneize supo sufrir, pero los cambios lograron darle la victoria.

Exequiel Zeballos estiró la diferencia sobre el cierre para darle tranquilidad al equipo y acercarlo a la victoria, mientras que en la última fue Alan Velasco quién estampó el 3-0 definitivo y se quebró en llanto por su primer gol con la camiseta azul y oro.

