Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Con River en la Libertadores y Boca afuera, así quedó la tabla anual tras la derrota del Millonario ante Deportivo Riestra

La lucha por la clasificación al certamen de CONMEBOL está más caliente que nunca y los dos gigantes pelean por un cupo.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra venció este domingo a River Plate por 2-1 a domicilio en el Estadio Más Monumental. Este resultado trajo importantes noticias tanto para el certamen local, como para la tabla anual.

La pelea por los dos boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo con 6 fechas por delante en el certamen de este segundo semestre. Con su derrota ante Defensa y Justicia, Boca Juniors otorgó una enorme oportunidad a Rosario Central y al Millonario.

Este domingo, los de Gallardo tuvieron la chance de alejarse del Xeneize en la lucha por la clasificación directa. Sin embargo, se cruzaron ante un hambriento Deportivo Riestra, que está en este momento en zona de pasajes a la Copa Sudamericana.

De esta manera, los de Núñez se mantuvieron en la segunda colocación, pero tanto el Xeneize como Argentinos Juniors quedaron a tiro de superarlo en la próxima instancia. El Malevo, por su parte, quedó cerca también, a solo tres unidades.

Cabe recordar que las definiciones de los principales torneos podrán liberar cupos si es que los líderes de esta tabla levantan los trofeos. La Copa Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina otorgan boletos directos para la fase de grupos.

Así está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)502531:121913111
2River Plate (LIBERTADORES)492638:182013103
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)472636:17191385
4Boca Juniors (SUDAMERICANA)472637:19181385
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)462627:131412104
6San Lorenzo (SUDAMERICANA)432622:16611105
7Tigre (SUDAMERICANA)422627:1981268
8Barracas Central (SUDAMERICANA)412531:2741186
9Huracán (SUDAMERICANA)402624:20410106
10Racing392636:28812311
11Ind. Rivadavia372630:2919107
12Lanús362522:193997
Publicidad

La tabla del Torneo Clausura

Cómo se juega la fecha 11

Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra

ver también

Los 2 jugadores que fueron silbados por los hinchas de River en la previa del partido ante Riestra

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

ver también

No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra
River Plate

Se reveló qué le dijo Maxi Salas al juez de línea para ser expulsado en la derrota de River ante Deportivo Riestra

Jugador x Jugador de River vs. Deportivo Riestra
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. Deportivo Riestra

Los hinchas de River responsabilizaron a un titular por la derrota frente a Riestra: “Hizo el partido más amateur que jamás vi”
River Plate

Los hinchas de River responsabilizaron a un titular por la derrota frente a Riestra: “Hizo el partido más amateur que jamás vi”

¿Dónde está jugando la Selección Argentina ante Cuba por el Mundial Sub 20?
Mundial Sub 20

¿Dónde está jugando la Selección Argentina ante Cuba por el Mundial Sub 20?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo