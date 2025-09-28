Con River en la Libertadores y Boca afuera, así quedó la tabla anual tras la derrota del Millonario ante Deportivo Riestra

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Deportivo Riestra venció este domingo a River Plate por 2-1 a domicilio en el Estadio Más Monumental. Este resultado trajo importantes noticias tanto para el certamen local, como para la tabla anual.

La pelea por los dos boletos directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo con 6 fechas por delante en el certamen de este segundo semestre. Con su derrota ante Defensa y Justicia, Boca Juniors otorgó una enorme oportunidad a Rosario Central y al Millonario.

Este domingo, los de Gallardo tuvieron la chance de alejarse del Xeneize en la lucha por la clasificación directa. Sin embargo, se cruzaron ante un hambriento Deportivo Riestra, que está en este momento en zona de pasajes a la Copa Sudamericana.

De esta manera, los de Núñez se mantuvieron en la segunda colocación, pero tanto el Xeneize como Argentinos Juniors quedaron a tiro de superarlo en la próxima instancia. El Malevo, por su parte, quedó cerca también, a solo tres unidades.

Cabe recordar que las definiciones de los principales torneos podrán liberar cupos si es que los líderes de esta tabla levantan los trofeos. La Copa Libertadores, el Torneo Clausura y la Copa Argentina otorgan boletos directos para la fase de grupos.

Así está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 50 25 31:12 19 13 11 1 2 River Plate (LIBERTADORES) 49 26 38:18 20 13 10 3 3 Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB) 47 26 36:17 19 13 8 5 4 Boca Juniors (SUDAMERICANA) 47 26 37:19 18 13 8 5 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 46 26 27:13 14 12 10 4 6 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 43 26 22:16 6 11 10 5 7 Tigre (SUDAMERICANA) 42 26 27:19 8 12 6 8 8 Barracas Central (SUDAMERICANA) 41 25 31:27 4 11 8 6 9 Huracán (SUDAMERICANA) 40 26 24:20 4 10 10 6 10 Racing 39 26 36:28 8 12 3 11 11 Ind. Rivadavia 37 26 30:29 1 9 10 7 12 Lanús 36 25 22:19 3 9 9 7

La tabla del Torneo Clausura

Cómo se juega la fecha 11

