No se vio en TV: se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Instantes después del penal del Halcón, el campeón del mundo le recriminó su accionar al arquero y ambos tuvieron un tenso intercambio.

Por Bruno Carbajo

El momento del cruce entre Paredes y Marchesín.
En Florencio Varela, Boca volvió a sufrir sobre el final y cayó 2-1 ante Defensa y Justicia. Una derrota que, dentro de un flojo nivel colectivo, dejó expuesto a Agustín Marchesín, señalado en los dos tantos del Halcón, y quien a la vez protagonizó una imagen que no tardó en viralizarse: la bronca de Leandro Paredes con el arquero tras el gol que abrió el marcador.

El cruce, que no se vio en la transmisión principal, se filtró por cámaras alternativas de ESPN y mostró un momento de máxima tensión dentro del campo. Todo comenzó después del 1-0 de penal de Abiel Osorio. Paredes, con gesto adusto, pareció recriminarle a Marchesín su intempestiva salida que derivó en la pena máxima. Fueron apenas 25 segundos de gestos y frases inentendibles, pero cargados de sentimiento.

Por su parte, el guardameta al principio se mantuvo en silencio, pero luego de soltar apenas unas palabras, lo tocó a Paredes en la cabeza como pidiéndole calma. Acto seguido, la respuesta fue una mirada fulminante del capitán xeneize, que no disimuló su fastidio y volvió a hablarle con evidente enojo. Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa tuvieron que interceder para bajar los ánimos y evitar que la discusión fuera más allá.

La bronca de Paredes tras el segundo gol de Defensa y Justicia

No es un detalle menor que Paredes y Marchesín fueron compañeros durante años en la Selección Argentina. Ahora, coincidieron en un cruce que expuso la tensión del momento. Y aunque el 5 empató transitoriamente de penal, Osorio volvió a aparecer para sellar el 2-1 que hundió a Boca. Momento en el que Leandro volvió a estallar y el arquero de 37 años quedó otra vez en el centro de la tormenta.

El portero no salió a cortar en el tiro libre del segundo gol, donde la pelota pasó de largo y le quedó servida al delantero. Fue allí cuando a Paredes se le cambió el rostro y, tras mirar al asistente en busca de un salvavidas arbitral, miró hacia la zona del arco para después lanzar un grito al aire. Un golpe que graficó el trago amargo que volvió a sufrir Boca.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

