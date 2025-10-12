Es tendencia:
Con Superclásico entre Boca y River, así se jugarían los octavos de final del Torneo Clausura 2025

A falta de solamente 4 fechas, el Xeneize y el Millonario se enfrentarían en el primer cruce de eliminación directa.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes de Boca y Maximiliano Salas de River.
En plena disputa de la fecha 12 del Torneo Clausura, los cruces por los octavos de final empiezan a tomar forma y ya anticipan un duelo infartante: BocaRiver en La Bombonera. Este virtual enfrentamiento se debe a los recientes resultados que dejaron al Xeneize en la cuarta posición de la zona A, mientras que el Millonario ocupa el quinto puesto de la zona B del campeonato doméstico.

El agónico empate que consiguió Estudiantes de La Plata ante Belgrano de Córdoba, permitió que el conjunto de la ribera retroceda un lugar y quede emparejado con su clásico rival de toda la vida. Además influyó el hecho de que, a raíz del trágico fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca no tuvo acción en esta fecha ya que se suspendió su encuentro ante Barracas Central.

Los cruces de los octavos de final

Defensa y Justicia – San Martín de San Juan

Central Córdoba – Atlético Tucumán

Estudiantes – San Lorenzo

Boca – River

Lanús – Unión

Rosario Central – Barracas

Vélez – Tigre

Riestra – Huracán

Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana

  1. Rosario Central 56 (Copa Libertadores)
  2. Boca Juniors 50 (Copa Libertadores)
  3. River Plate 49 (Repechaje – Copa Libertadores)
  4. Argentinos 48 (Copa Sudamericana)
  5. Deportivo Riestra 47 (Copa Sudamericana)
  6. Tigre 44 (Copa Sudamericana)
  7. Racing 43 (Copa Sudamericana)
  8. Huracán 43 (Copa Sudamericana)
  9. Barracas 43 (Copa Sudamericana)
  10. San Lorenzo 43
  11. Lanús 40
Pese a sumar un nuevo lesionado, Racing venció 3-1 a Banfield por el Torneo Clausura 2025

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

