Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Banfield 0-2 Racing por el Torneo Clausura 2025: ¡Gol de Zuculini!

Por la fecha 12, el Taladro recibe a la Academia en el Florencio Sola en un duelo clave para la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Bruno Zuculini, autor del gol de Racing ante Banfield por el Torneo Clausura 2025.
© RacingBruno Zuculini, autor del gol de Racing ante Banfield por el Torneo Clausura 2025.

Este sábado a la tarde y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Banfield recibe a Racing en un partido clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Florencio Sola cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. Además, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y el minuto a minuto acá en Bolavip.

El gol de Zuculini para el 2-0

Tweet placeholder

La lesión de Gabriel Rojas

Tweet placeholder

El gol de Zuculini para el 1-0

Tweet placeholder
Pronósticos Banfield vs Racing Club: La Academia busca recuperar terreno en el Clausura

ver también

Pronósticos Banfield vs Racing Club: La Academia busca recuperar terreno en el Clausura

Publicidad

Formaciones de Banfield y Racing

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny.

Tras la rotura de ligamentos de Elías Torres, la pieza clave de Racing que Gustavo Costas perdería para la semifinal ante Flamengo

ver también

Tras la rotura de ligamentos de Elías Torres, la pieza clave de Racing que Gustavo Costas perdería para la semifinal ante Flamengo

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Costas apostará a cubrir el hueco que dejó Elías Torres con la vuelta de Vietto
Fútbol Argentino

Costas apostará a cubrir el hueco que dejó Elías Torres con la vuelta de Vietto

Franco Pardo podría perderse la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo
Fútbol Argentino

Franco Pardo podría perderse la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres
Fútbol Argentino

Ni Milton Giménez ni Copetti: la figura del fútbol argentino que quiere Racing por la lesión de Elías Torres

Con un discurso de 40 segundos, Carlos Tevez emocionó a todos recordando a Miguel Ángel Russo: “Siempre en mi corazón”
Fútbol Argentino

Con un discurso de 40 segundos, Carlos Tevez emocionó a todos recordando a Miguel Ángel Russo: “Siempre en mi corazón”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo