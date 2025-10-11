Banfield 0-2 Racing por el Torneo Clausura 2025: ¡Gol de Zuculini!

Este sábado a la tarde y por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Banfield recibe a Racing en un partido clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Florencio Sola cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa. Además, es transmitido por la pantalla de TNT Sports y el minuto a minuto acá en Bolavip.
El gol de Zuculini para el 2-0
La lesión de Gabriel Rojas
El gol de Zuculini para el 1-0
Formaciones de Banfield y Racing
Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.
Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny.
