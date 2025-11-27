El dirigente del fútbol argentino que reveló nuevos detalles de la polémica designación a Rosario Central: “Fue un planteo”

La enorme polémica que generó la última reunión de la Asociación del Fútbol Argentino que derivó en el inesperado título de Liga de Rosario Central y además tuvo el episodio del pasillo de Estudiantes de La Plata, todavía genera consecuencias. En ese sentido, un nuevo dirigente rompió el silencio y se refirió a la gran controversia que mantiene en vilo al ambiente.

El protagonista que decidió hablar al respecto del encuentro que comandó Claudio Tapia, es el actual vicepresidente de Vélez. En una entrevista exclusiva con Urbana Play, Augusto Costa aportó más detalles sobre cómo se desarrolló el acuerdo para reconocer al Canalla como nuevo campeón del fútbol argentino por haber sido el líder absoluto de la Tabla General Anual 2025.

Lo cierto es que el directivo del Fortín se refirió a la juntada que realizó la AFA y que contó con los mandatarios de cada uno de los clubes de Primera División. “Fue un planteo de las autoridades de la Liga Profesional en una reunión de comité. Ningún club hizo algún comentario al respecto en el ámbito que se tenía que dar“, expresó en primera instancia Costa.

Augusto Costa, vicepresidente de Vélez Sarsfield. (@CostaAugusto9)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Augusto amplió su discurso al respecto. En ese sentido, el vicepresidente de Vélez se encargó de resaltar que todas las instituciones deben tener voz. “Me parece bárbaro que los clubes que se quieren expresar lo hagan, todos toman decisiones de cómo intervenir”, manifestó el compañero de fórmula de Fabián Berlanga.

De hecho, también hizo referencia a otra gran polémica que tiene el fútbol argentino, con la posible llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas. Ante eso, el dirigente soltó: “Nosotros nos hemos plantado en todas aquellas situaciones en las que venían a imponer las SAD. Me parece que hay discusiones sanas en el fútbol que es necesario dar, desde Vélez estamos en esa”.

Claudio Tapia, presidente de la AFA.

En definitiva, en la entrevista que llevó a cabo con Urbana Play, Augusto Costa se encargó de dar a conocer detalles sobre la reunión que marcó un antes y un después en el fútbol argentino ya que se impuso que haya un nuevo campeón de Liga por tabla anual. Así, un nuevo dirigente importante, dejó en claro cuál es su postura ante la nueva resolución de la AFA que lidera Tapia.

