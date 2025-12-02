Es tendencia:
Cuándo y dónde se juega el partido entre Boca y Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025

El Xeneize y la Academia se medirán por un lugar en la final del certamen en Santiago del Estero.

Por Bruno Carbajo

Boca y Racing chocarán en semifinales del Torneo Clausura.
Las semifinales del Torneo Clausura 2025 quedaron definidas luego de que Racing se impusiera por penales ante Tigre, en un partido duro que igualó sin goles en tiempo regular, por los cuartos de final. Con esta victoria, la Academia se ganó el último boleto y quedó emparejada con Boca, mientras que la otra llave la protagonizarán Gimnasia y Estudiantes de La Plata en un clásico histórico.

El duelo entre el Xeneize y Racing ya tiene sede confirmada: se disputará en La Bombonera. Esta localía se debe a que los de La Ribera tuvieron un mejor rendimiento en la fase regular del torneo, lo que le otorga la ventaja deportiva de jugar en su estadio.

¿Cuándo juegan Boca vs. Racing?

Según pudo saber Bolavip, aquello que está definido es que Boca y Racing chocarán el domingo, siendo las 19 hs el horario que pica en punta, aunque todavía la Liga Profesional no oficializó la programación de cada semifinal. A la espera de que la cuestión se defina a la brevedad, es necesario recalcar que el horario podría verse atado a la agenda del clásico platense, que se jugará en el estadio de Gimnasia.

En un principio, la intención de la Liga Profesional sería disputar ambos partidos el domingo, por una cuestión de igualdad deportiva de cara a la final. No obstante, existe un dilema que podría condicionar el Boca-Racing: la compleja agenda de eventos masivos que habrá en La Plata durante el fin de semana.

En la ciudad se llevará a cabo la definición del Turismo Carretera 2000 el domingo por la mañana, y además habrá recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado la noche del sábado y el domingo en el Estadio Ciudad de La Plata. Por lo tanto, sumar un clásico platense el domingo a esa congestión de público podría generar problemas con el operativo de seguridad.

Bajo este contexto, no se descarta la opción de que el clásico platense se corra al lunes, lo que permitiría que el partido de Boca vs. Racing ocupe sin problemas cualquier franja horaria del domingo. En caso de que se lleven a cabo ambos partidos el fin de semana, existe la chance de que el primer finalista salga de El Bosque, y que el cruce en La Bombonera tenga un horario tirando hacia las últimas horas de la tarde. Los ganadores de ambos cruces irán en búsqueda de la gran final, que ya tiene sede confirmada en Santiago del Estero el próximo 13 de diciembre.

Datos clave

  • Boca y Racing se enfrentarán en La Bombonera por la semifinal del torneo.
  • Gimnasia y Estudiantes protagonizarán la otra llave en una edición del clásico platense.
  • La gran final se disputará el 13 de diciembre en Santiago del Estero.
