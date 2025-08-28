Es tendencia:
Dolor en el fútbol argentino por la muerte de un juvenil de 15 años que jugaba en Atlético Tucumán y luchaba contra una grave enfermedad

Desde la institución tucumana dieron a conocer el terrible suceso que generó un enorme dolor en todo el fútbol argentino.

Mateo Briseño, juvenil de Atlético Tucumán.
El fútbol argentino está de luto. Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Mateo Briseño, futbolista de las inferiores de Atlético Tucumán, quien tan solo tenía 15 años. A través de un comunicado, las autoridades del Decano dieron a conocer la noticia.

Briseño era categoría 2009 y se desempeñaba como lateral izquierdo. Había transitado todas las divisiones formativas desde la escuelita hasta el equipo que participa en la Liga Tucumana de Fútbol, conocido como el ‘bloque azul’. Al joven le habían diagnosticado a un enfermedad muy grave de la que no detallaron las autoridades del Decano.

Por medio de las redes sociales, desde la institución situada en el norte argentino emitieron un comunicado para dar a conocer la triste noticia: “El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul”, indicaron.

“Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en la memoria Decana“, manifestaron para darle el pésame y manterse cerca de los familiares de Briseño.

El futbolista fue velado durante la mañana del jueves 28 de agosto, en la Sala Serra de la ciudad de Concepción, situada en calle 24 de Septiembre 1447, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

El mensaje de San Martín de Tucumán

La cordialidad y el pésame del eterno rival de Atlético Tucumán se hizo presente en una jornada repleta de dolor para todo el norte argentino, como así también para todos los futboleros.

Para acompañar a los familiares del futbolista, como así también a la institución presidida por Mario Leito, en las redes sociales escribieron que “desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Mateo Briseño, juvenil de Atlético Tucumán. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

