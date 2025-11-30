Fue campeón en el fútbol argentino, jugó 2 mundiales y destrozó a Ángel Di María por el título de Rosario Central: “Desleal”

A pesar de que ya pasaron varios días desde que la AFA designó a Rosario Central como el campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos acumuló en la tabla anual (no se entregaba ningún título al respecto y la misma solo otorgaba plazas a los certámenes internacionales, como así también decretaba uno de los descensos), los cuestionamientos continúan a flor de piel.

Durante las últimas horas, el futbolista de Racing, Santiago Sosa, se mostró a favor de lo que determinaron desde la calle Viamonte 1366. Pero así como el ex River salió en defensa del Canalla, quien cuestionó a Ángel Di María y su equipo fue José Luis Chilavert, ex arquero de Vélez y mundialista en 1998 y 2002 con la Selección de Paraguay.

“El título que le dieron a Rosario Central habla muy mal de Di María. Él, que es un gran deportista, le tendría que haber dicho a su amigo Chiqui Tapia que no querían ser campeones de esa manera y se terminaba todo”, manifestó Chila en diálogo con el programa partidario Vélez y su Mundo (AM 890). Incluso, indicó cómo hubiese reaccionado al respecto.

El nacido en Luque, de 60 años, fue tajante: “A Tapia le hubiese dicho que no quería ser campeón de esa forma porque es desleal”. Sin pelos en la lengua, fiel a su estilo, el campeón del mundo con el Fortín destacó que, el extremo que ganó todo con la Selección Argentina, podría haber actuado en buena ley para evitar las críticas.

José Luis Chilavert durante el Mundial de Corea-Japón 2002. (Shaun Botterill/Getty Images)

Chilavert apuntó contra Óscar Ruggeri

En diálogo con TN, el arquero paraguayo se refirió al título que la AFA le dio a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual: “Realmente no puedo entenderlo. Lo entiendo desde el punto de vista de querer ayudar a sus amigos, en este caso Di María y Belloso, que fue Director de Desarrollo de la Corrupbol -así Chilavert llama a la Conmebol- y que cuando Central salió campeón le agradeció a Tapia y Toviggino. Creo que comieron un error importante y quiero expresar mi solidaridad con la gente de Estudiantes de La Plata, los partidos se deban ganar jugando”.

Además, agregó: “Si la FIFA actúa correctamente, Chiqui Tapia y sus secuaces tienen que ser expulsados de por vida. Después ver a Ruggeri saliendo a defender a Di María y decir que hay que hacerle mil homenajes…. Ruggeri es el felpudo, es uno de los cómplices que avala toda la corrupción que hay dentro del fútbol argentino y de la ´Corrupbol´“.

“En 2012 fuimos a Brasil varios referentes de todos los países sudamericanos, yo fui por Paraguay, Maradona y Ruggeri por Argentina. Maradona se fue con Infantino y arregló un salario alto, Ruggeri pasa a ser un payaso mediático de Fox, hoy en día en ESPN y ver las declaraciones que hizo sobre los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no sabe nada de la vida. No me llama la atención porque avalaba el famoso bidón de Branco”, completó Chilavert.

