El derrumbe de un club argentino: de enfrentar a Boca y River en Primera a ser un equipo amateur en 10 años

Allá por el 2015 jugaba en La Bombonera ante Boca, enfrentaba a River y a la élite del fútbol argentino. Hoy, una década más tarde, el destino le tenía preparada una abrupta caída que lo llevó al Torneo Regional Amateur, la cuarta categoría del fútbol argentino y de carácter no profesional.

Así se resume el momento de Crucero del Norte. A una década de tocar el cielo con las manos, el club misionero descendió el pasado viernes tras perder 4-1 con Boca Unidos y dejó de pertenecer al ámbito de la AFA, cerrando una etapa de más de 20 años en los torneos nacionales.

Fundado en 2003 en Misiones, el Colectivero protagonizó un ascenso meteórico sin precedentes: comenzó jugando la Liga Posadeña, en 2004 ya jugaba el Torneo Argentino C, en 2005 llegó al Argentino B y, a los tres años, pisó el Argentino A. El sueño de su primer presidente, Julio Koropeski, era que en 2013 Crucero estuviera jugando en la B Nacional. Dicho y hecho, pero con un plus: lo consiguió un año antes.

Pero el impensado llegó en 2014: luego de hacerse un nombre al vencer 3-1 a Independiente en la B, consiguió un lugar en la Primera División del fútbol argentino, viéndose beneficiado por la reestructuración que amplió la máxima categoría a 30 equipos y otorgó 10 boletos de ascenso directo. Así, con apenas 12 años de vida, y siendo el equipo más joven que alguna vez compitió en la máxima categoría del fútbol nacional, dijo presente en la máxima categoría.

Crucero del Norte en su histórica visita a La Bombonera (@VSportsTM).

Es cierto que la temporada en Primera fue tan única como efímera: tres victorias (vs. Temperley, Defensa y Justicia y San Martín de San Juan) en 30 partidos y un total de 14 puntos sellaron su rápido regreso a la B Nacional. Igualmente, esa experiencia dejó imágenes imborrables: su visita a La Bombonera (perdieron 1-0) y la recibida a River en Misiones (también 0-1). Sin embargo, aquel pico histórico no se transformó en una base, sino en el inicio de una debacle.

El fin de una era para Crucero del Norte

En 2017, apenas dos años después de pisar Primera, Crucero descendió al Federal A. Allí permaneció siete temporadas consecutivas, siempre lejos de pelear por el ascenso, en campañas marcadas por la irregularidad y por la pérdida progresiva de protagonismo en el fútbol nacional.

Pero el último año fue el peor. Dentro de un formato que dividió al certamen cuatro grupos, apenas cosechó 10 puntos en 16 partidos, quedó en el último puesto de su zona y se vio condenado a jugar la Reválida. En esta segunda fase, el reglamento indicaba que colista de 10 equipos sería quien pierda la categoría. Pese a que el margen de error se presentaba amplio, el Colectivero nunca levantó cabeza: sumó tan solo dos unidades y, en la sexta fecha, Boca Unidos sentenció su destino.

A partir de ahora, el Colectivero volverá a donde todo comenzó, compitiendo en el Torneo Regional Federal Amateur y en la Liga Posadeña. Un desafío que exige un borrón y cuenta nueva, paradójicamente, para un club que diez años atrás vivía su máximo sueño.

