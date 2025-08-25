Es tendencia:
Fútbol argentino

Consternación total en el fútbol argentino por la dolorosa muerte de un jugador de San Lorenzo

Valentino Guzmán Zanni, de 15 años, falleció luego de luchar contra una enfermedad. El club lo comunicó a través de sus redes sociales.

Por Bruno Carbajo

Valentino Guzmán Zanni falleció a los 15 años de edad.
Dolor en el fútbol argentino. Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de las inferiores de San Lorenzo, de 15 años de edad, murió este lunes luego de combatir contra una larga enfermedad. Así lo confirmó el club a través de un extenso comunicado, mediante el cual también decretó tres días de duelo.

La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad”, publicó el Ciclón en sus redes sociales.

Y agregó: “Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia. El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan“.

“En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”, cerró el mensaje, haciendo oficial el homenaje al pequeño.

Valentino, categoría 2010, formaba parte de la Octava División de las inferiores del Ciclón. Según publicó el periodista Federico Giannetti, el chico extendió tiempo atrás un mensaje de agradecimiento por el apoyo que recibió durante su complicado momento de salud. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia“, escribió.

En octubre 2023, Valentino pudo vivir un momento inolvidable mientras peleaba contra aquella complicada enfermedad. Luciendo un barbijo a modo de protección, tuvo la posibilidad de visitar al plantel profesional, dirigido en aquel entonces por Rubén Darío Insúa. A modo de recuerdo, se sacó grupal con el Nuevo Gasómetro de fondo.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

