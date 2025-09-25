El equipo del fútbol argentino que, a modo de protesta, no concentrará a horas de una nueva fecha del Torneo Clausura

Este viernes 26 de septiembre comenzará la fecha 10 del Torneo Clausura, donde Platense recibirá a San Martín de San Juan, Banfield hará lo propio ante Unión y Central Córdoba será local de Tigre. Poco a poco, el certamen doméstico entra en la recta final de la fase regular y los equipos buscarán meterse en los Playoffs y así pelear hasta el final por el título.

La jornada continuará el sábado y finalizará el lunes, donde habrá dos partidos más: Barracas Central recibirá a Belgrano, mientras que Vélez tendrá que jugar en el José Amalfitani ante Atlético Tucumán. Pero más allá de estos equipos, los jugadores de Gimnasia y Esgrima de La Plata ya le comunicaron a los directivos que no concentrarán para recibir a Rosario Central, el 27 de septiembre.

El plantel del Lobo tomó una medida de fuerza debido a las grandes deudas salariales que posee la dirigencia comandada por Mariano Cowen, quien también mantiene pagos atrasados a empleados de UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), además de los empleados de la institución y los miembros del staff técnico y médico.

Según pudo saber BOLAVIP, la falta de pago comenzó en julio de 2025, y a cinco días de que finalice el mes de septiembre, aún no obtuvieron ninguna respuesta por parte de los miembros de la Comisión Directiva. Incluso, los jugadores del plantel profesional no se entrenarán con normalidad durante la jornada del viernes, día en el que debería llevarse adelante la última práctica previa al cotejo. Una situación que agobia a todo el pueblo tripero.

El equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata antes de enfrentar a Riestra. (Foto: Prensa LPF)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

